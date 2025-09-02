'Это личное месть власти' - подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном (фото, видео)

2 сентября, перед заседанием в Галицком районном суде Львова, Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия, заявил журналистам, что признает свою вину. Он также выразил желание, чтобы его обменяли на украинских военнопленных, мотивируя это тем, что он хочет найти тело своего сына.

"Это моя месть украинским властям. Да, я признаю – я его убил. Хочу, чтобы приговор был приговорен как можно быстрее и чтобы меня обменяли на военнопленных. Тогда я смогу уехать и найти тело сына. Больше комментариев не будет", - сказал Сцельников перед судом. Об этом пишет Общественное.

После этого состоялось заседание по избранию меры пресечения. Как сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет, подозреваемый накануне был допрошен. Он подробно рассказал об обстоятельствах преступления и признал свою вину.

По словам прокурора, Сцельников пытался скрыть следы: после убийства уехал в лес, сжег одежду и разобрал велосипед, которым приехал из Львова. Пытался утопить его в водоеме, однако безуспешно.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о сыне подозреваемого.

Напомним, во Львове был застрелен Андрей Парубий.

