'Это цена за мир и безопасность и только вторые могут думать иначе' – Трамп прокомментировал резкий рост цен на нефть

Президент Дональд Трамп прокомментировал резкий рост мировых цен на нефть, заявив, что это своеобразная "цена за мир и безопасность". В то же время он убежден, что подорожание энергоресурсов будет временным.

Об этом сообщается в сообщении политика в соцсетях. В ночь с 8 на 9 марта стоимость нефти марки Brent crude oil впервые с июля 2022 превысила 100 долларов за баррель, а впоследствии поднялась до примерно 108 долларов. После этого цена на время держится на высоком уровне.

Аналитики связывают такой скачок с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Речь идет о военной операции, которую начали США и Израиль против Ирана. В ответ Тегеран фактически заблокировал движение через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Читайте также: Как падение союзника Путина ударит по позициям Кремля на мировой арене

На рост цен уже отреагировал Дональд Трамп. По его мнению, краткосрочное удорожание нефти является приемлемой платой за гарантии безопасности.

По словам американского президента, после устранения иранской ядерной угрозы стоимость нефти должна снизиться. "Краткосрочные высокие цены на нефть, резко упадущие после ликвидации иранской ядерной угрозы, — это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира", — заявил Трамп.

Он также добавил, что, по его убеждению, только "глупые люди" могут считать иначе.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!