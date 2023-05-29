Глава аллигатора, а крылья бабочки: странное насекомое заметили в США (видео)

Один из туристов в Южной Америке, отдыхая у Амазонки, заметил необычное создание – оно мало воровали бабочку, а его голова напоминала морду аллигатора.

Это была суринамская фонарщица, или Fulgora laternaria. Этот вид насекомых имеет широкие крылья с удивительным узором – при размахе крыльев они напоминают морду животного. Голова этих насекомых напоминает морду аллигатора через специальную оболочку, скрывающую голову фонарщицы.

Этот вид встречается в Центральной и Южной Америке, Бразилии, Гондурасе, Мексике и Панаме, где они питаются соком растений.

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Справка Суринамская фонарщица, научно известная как Fulgora laternaria, является видом растительноядного насекомого, принадлежащего к семейству Fulgoridae. Она получила свое название благодаря своему уникальному внешнему виду, напоминающему форму фонарика.

Суринамская фонарщица имеет большое тело длиной около 10-12 сантиметров, но наиболее уязвимая часть ее внешности – это удлиненный узкий вырост на голове, похожий на фонарик. Этот вырост имеет яркую красную, оранжевую или желтую окраску и прозрачные перепонки, напоминающие стекло. Считается, что эта особенность должна играть роль в защите, отвлекая хищных насекомоядных хищников.

Они активны ночью и преимущественно питаются соками растений. Их ротовой аппарат развит для сосания и имеет адаптации для засасывания растительного сока.

Напомним, ученые впервые обнаружили, что медоносные пчелы способны оценивать числа и размещать их в пространстве слева направо в зависимости от величины. А у тюленей ученые проявили чувство ритма.

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