Имеют ужасную репутацию: какие кроссоверы следует обходить стороной
Покупка кроссовера на вторичном рынке часто позволяет существенно сэкономить, однако не все модели все равно удачны для такого выбора. Некоторые популярные SUV за годы эксплуатации получили репутацию проблемных автомобилей из-за многочисленных отзывов, технических неисправностей и дорогостоящего ремонта.
Эксперты назвали модели, к которым следует присматриваться особенно внимательно. Об этом пишет Slash Gear.
Проблемные корейские кроссоверы
Одним из таких автомобилей специалисты считают Kia Sorento. Несмотря на комфортный салон и популярность среди семейных водителей, модель в течение многих лет сопровождалась серьезными техническими недостатками. Начиная с 2006 года почти каждое поколение кроссовера попадало под сервисные кампании из-за риска воспламенения двигателя или утечки горючего.
Больше всего нареканий получили версии 2011, 2016 и 2022 годов выпуска, которые прошли сразу несколько масштабных отзывов. Дополнительной проблемой стали неисправности катушек зажигания, которые часто приводят к перебоям в работе силового агрегата.
Американские модели с неудачной репутацией
Среди наименее рекомендованных кроссоверов на вторичном рынке также называют Ford Explorer третьего поколения, выпускавшегося в 2002-2005 годах. Особенно проблемной считается модель 2002 года, по которой были зафиксированы тысячи жалоб из-за дефектов подвески, подушек безопасности и гидравлических систем.
Последующие модификации также не избавились от недостатков. Владельцы регулярно сообщали о проблемах с системой охлаждения и рисках возгорания электропроводки под приборной панелью.
Не лучшую репутацию имеет и Dodge Journey. Ранние версии модели страдали от неисправностей электросистемы, которые могли приводить к коротким замыканиям и даже возгоранию. Более поздние модификации стали более надежными, однако получили критику из-за слабой динамики, посредственной управляемости и повышенного расхода топлива.
Проблемы премиального сегмента
Даже дорогие авто не всегда гарантируют беспроблемную эксплуатацию. Да, Lincoln Aviator предлагает роскошный интерьер и современный набор электронных систем, однако эксперты неоднократно обращали внимание на его низкую надежность.
Особенно многие претензии вызвали версии 2021 и 2023 годов выпуска. Владельцы сообщали о сбоях мультимедийной системы, дефектах лакокрасочного покрытия, а также проблемах с подвеской, рулевым управлением и ремнями безопасности.
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Неудачный вариатор Nissan
В список рискованных покупок попал и Nissan Murano. Основной причиной стали ранние поколения бесступенчатой трансмиссии Xtronic CVT, которую производитель активно внедрял в начале 2000-х годов.
Автомобили 2003-2007 годов нередко страдали от перегрева коробки, потери мощности и внезапных отказов трансмиссии во время движения. Даже в более современных версиях владельцы продолжают жаловаться на характерный шум двигателя во время работы вариатора на высоких оборотах.
Эксперты отмечают: перед покупкой любого б/у кроссовера следует тщательно проверять историю обслуживания, наличие отзывов и результаты технической диагностики. Это поможет избежать значительных затрат на ремонт уже после покупки автомобиля.
Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.
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