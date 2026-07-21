К тостам и десертам: рецепт мятного джема на зиму за 25 минут

Мятный джем – необычная домашняя заготовка с насыщенным ароматом свежей мяты, легкой лимонной кислинкой и приятным освежающим послевкусием. Он прекрасно подходит с тостами, блинами, сырниками, мороженым, йогуртом или как ароматное дополнение к чаю и домашним лимонадам.

Об этом пишет Shuba. Для джема используют только листья мяты. Жесткие стебли лучше не добавлять, поскольку они могут придать заготовке горький привкус.

Листочки рекомендуется мелко нарезать – так они быстрее отдадут сиропу свой аромат, а консистенция джема будет более однородной. Сначала следует отдельно приготовить сахарный сироп. Когда сахар полностью растворится, мята равномерно проварится и не будет прилипать ко дну кастрюли.

Варить зелень слишком долго не нужно. Достаточно 15–20 минут на слабом огне, чтобы джем стал ароматным и сохранил свежие мятные нотки. Лимонный сок добавляют в конце приготовления. Он делает вкус более сбалансированным, подчеркивает свежесть и помогает сберечь яркий аромат.

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Ингредиенты

свежие листья мяты - 40 г;

сахар - 500 г;

вода - 500 мл;

лимонный сок – 2 ст. л.

Способ приготовления

Переберите мяту, отделите листья от стеблей, хорошо промойте, обсушите на полотенце и мелко нашинкуйте. В кастрюле смешайте воду с сахаром, поставьте на средний огонь и, помешивая, дождитесь полного растворения сахара. Доведите сироп до кипения. Добавьте нарезанную мяту к горячему сиропу, убавьте огонь и варите 15–20 минут, периодически помешивая. За это время сироп станет более густым и насыщенным ароматом. Влейте лимонный сок, хорошо перемешайте и проварите еще 1-2 минуты. Горячий джем разлейте в чистые сухие банки. Для длительного хранения используйте стерилизованные банки и закройте герметично крышками. После охлаждения храните в холодильнике или в прохладном месте.

Полезные советы

Мятный джем можно использовать не только как сладкую намазку. Он отлично подходит для приготовления домашнего лимонада – достаточно растворить несколько ложек в холодной воде с лимоном. Также его можно добавлять в чай вместо сахара. Если хочется получить более нежную текстуру, после варки джем можно измельчить блендером или процедить, удалив кусочки листьев.

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