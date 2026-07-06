Как правильно проветривать квартиру в жару: не спешите открывать окна

Многие считают, что для охлаждения квартиры в жару достаточно оставить окно открытым для проветривания. Однако специалисты предупреждают: такой способ не только не обеспечивает эффективный воздухообмен, но может способствовать еще более быстрому нагреву помещения.

Об этом пишет kobieta.onet.pl. Эксперты советуют проветривать дом кратковременно, но интенсивно. Для этого нужно широко открывать окна всего на несколько минут — в утренние или вечерние часы, когда температура на улице ниже, чем в квартире.

В течение дня рекомендуется держать окна, жалюзи и роллеты закрытыми, чтобы минимизировать попадание солнечного тепла внутрь. "Тепло проникает в помещение даже через стекло. Поэтому важно держать окна закрытыми, а дополнительная защита в виде штор также помогает снизить нагрев", — отмечают авторы материала.

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Еще одним эффективным способом защиты от жары называют использование специальной светоотражающей пленки NRC. Она помогает снизить нагрев комнат и, при определенных условиях, может снизить температуру в помещении на несколько градусов.

Кроме того, специалисты рекомендуют не создавать дополнительные источники тепла внутри квартиры. В жаркие часы следует ограничить использование духовки, плиты, а также техники, выделяющей много тепла, в том числе компьютеров и телевизоров. Это поможет дольше сохранять комфортную температуру в доме даже без кондиционера.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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