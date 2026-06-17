Как защитить сад и огород без химии: действенные советы

Садоводы все чаще отказываются от химических препаратов, предпочитая естественные способы защиты растений. В поисках простых и доступных решений дачники испытывают разные подходы, и одним из неожиданно эффективных оказалось использование обычного гофрированного картона.

Об этом пишет ТСН. Суть метода состоит в том, что картон может работать как ловушка для вредителей. Если обернуть им стволы деревьев или кустов, материал создает для насекомых имитацию природных укрытий. Гусеницы, жуки и другие вредители часто заползают в складки, воспринимая их как безопасные щели коры, где можно спрятаться.

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Для изготовления таких ловушек обычно берут старые картонные коробки, из которых вырезают полоски примерно в 15–20 сантиметров в ширину. Их обертывают вокруг ствола на высоте около полуметра от земли и фиксируют шпагатом или веревкой. Чтобы повысить эффективность, иногда используют двойной слой картона, который создает больше карманов для насекомых. Лучше всего этот способ работает на молодых деревьях с гладкой корой, хотя и на взрослых он дает результат, ведь часть вредителей также выбирает картон в качестве укрытия.

Устанавливать такие ловушки рекомендуют дважды в год: весной, в мае-июне, когда активизируется основная масса пожилых вредителей и осенью, в сентябре, чтобы перехватить насекомых перед зимовкой. Раз в две недели ловушки нужно проверять. Если внутри накопились вредители, картон лучше утилизировать, лучше путем сжигания. Если же туда попали полезные насекомые, например божьи коровки или золотоочки, их следует осторожно вернуть в сад.

Такой способ не нуждается в финансовых затратах, но требует регулярности и внимательности. При своевременном уходе он помогает уменьшить количество вредителей и сохранить урожай яблок, груш, слив и других фруктов без повреждений.

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