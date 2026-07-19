Какая категория граждан может рассчитывать на пенсию с одним годом стажа: ответ ПФУ

В Украине отдельные категории граждан могут оформить пенсию даже при наличии только одного года страхового стажа. Однако такая возможность предусмотрена не для всех, а только для лиц, отвечающих определенным законом условиям.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины. Речь идет о пенсии по инвалидности, которая назначается при полной или частичной потере трудоспособности. При этом неважно, когда именно человек получил инвалидность — во время работы, до трудоустройства или уже после увольнения.

Группу инвалидности (I, II или III) устанавливают экспертные команды по оценке повседневного функционирования, работающих в медицинских учреждениях.

Согласно статьям 30–35 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь от одного до 15 лет страхового стажа. Минимальное требование зависит от возраста, в котором лицо установили инвалидность.

Какой страховой стаж необходим

Для лиц с инвалидностью I группы требования следующие:

до 25 лет – 1 год стажа;

26-28 лет - 2 года;

29-31 год - 3 года;

32-34 года - 4 года;

35–37 лет – 5 лет;

38–40 лет – 6 лет;

41-43 года - 7 лет;

44–48 лет – 8 лет;

49-53 года - 9 лет;

54-59 лет - 10 лет;

после 60 лет - 15 лет.

Для лиц с инвалидностью II и III групп действуют следующие нормы:

до 23 лет – 1 год стажа;

24–26 лет – 2 года;

27–28 лет – 3 года;

29-31 год - 4 года;

32-33 года - 5 лет;

34–35 лет – 6 лет;

36–37 лет – 7 лет;

38-39 лет - 8 лет;

40-42 года - 9 лет;

43-45 лет - 10 лет;

46–48 лет – 11 лет;

49-51 год - 12 лет;

52-55 лет - 13 лет;

56-59 лет - 14 лет;

от 60 лет - 15 лет.

Таким образом, если инвалидность установлена молодому человеку в возрасте до 23–25 лет (в зависимости от группы), для назначения пенсии достаточно одного года страхового стажа.

Когда стаж не имеет значения

В Пенсионном фонде отмечают, что в отдельных случаях пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от продолжительности страхового стажа.

Это касается лиц, получивших инвалидность во время прохождения срочной военной службы, а также граждан, которые получили ранения, контузии, увечья или другие повреждения здоровья во время Революции Достоинства — при условии, что они обратились за медицинской помощью в определенный законом период.

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Какой размер пенсии

Размер пенсии по инвалидности определяют в процентах от пенсии по возрасту:

I группа – 100%;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

При расчете страхового стажа также учитывается период со дня установления инвалидности до достижения человеком 60-летнего возраста.

Если заявление о назначении пенсии подано не позднее трех месяцев после установления инвалидности, выплаты назначаются с даты ее установления. Если обращение состоялось позже – со дня подачи заявления.

Особенности для военных и пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Для военнослужащих порядок назначения пенсий определяет Закон Украины №2262-ХІІ. Право на выплаты возникает, если инвалидность наступила во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, если она связана с заболеванием или травмой, полученными во время службы.

Размер таких пенсий зависит от причин инвалидности. Если она связана с войной, то выплаты составляют:

I группа – 100% денежного довольствия;

II группа – 80%;

III группа – 60%.

Для других категорий военнослужащих с инвалидностью предусмотрено:

I группа – 70%;

II группа – 60%;

III группа – 40% денежного довольствия.

Отдельные правила действуют и для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Их пенсии исчисляются на основании фактических убытков исходя из заработка, полученного в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Как оформить пенсию

Для назначения пенсии необходимо подать заявление, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документы о страховом стаже до 1 января 2004 года, а при необходимости справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев подряд до 30 июня 2000 года.

Подать документы можно онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины или портал "Действие", лично в любом сервисном центре ПФУ или отправить их по почте.

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