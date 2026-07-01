Какая категория военнообязанных потеряет бронь от мобилизации с 1 июля

В июле 2026 г. в Украине продолжают действовать обновленные правила бронирования военнообязанных. По-прежнему право на отсрочку имеют работники предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для функционирования государства и экономики.

В то же время, для оформления брони необходимо соответствовать ряду установленных требований. Об этом сообщает Минобороны.

Кто может получить бронирование

Бронирование является одним из видов отсрочки от мобилизации, позволяющего военнообязанному временно не подлежать призыву при исполнении служебных обязанностей. Оформить бронь самостоятельно невозможно – этим занимается работодатель. Само предприятие представляет необходимые документы, если имеет статус критически важного. Для государственных учреждений, силовых структур и предприятий оборонного сектора действуют отдельные правила, тогда как частный бизнес должен отвечать определенным критериям.

После принятия правительственного постановления №692 от 30 мая 2026 для частных компаний ввели обновленные требования. Предприятия, уже имеющие статус критически важных, могут пользоваться им до завершения переходного периода, ориентировочно до 1 сентября 2026 года. После этого они должны повторно подтвердить соответствие новым критериям.

Пока идет проверка, уже оформленные бронирования остаются в силе.

Какие работники чаще всего подлежат бронированию

Право на бронирование зависит прежде всего от профессии, а от места работы. Чаще отсрочку получают сотрудники:

органов государственной и местного самоуправления;

предприятий оборонно-промышленного комплекса;

объектов критической инфраструктуры;

медицинских учреждений;

предприятий энергетической отрасли;

железнодорожного транспорта, метро и логистических компаний;

телекоммуникационной сферы;

предприятий агропромышленного комплекса;

компаний, работающих в сфере информационных технологий и кибербезопасности;

международных гуманитарных организаций

Отдельные условия действуют и для резидентов "Дія.City". Для получения права на бронирование компания должна не только иметь соответствующий статус, но и отвечать требованиям налоговой дисциплины, уровня средней заработной платы, структуры доходов и других критериев. Для стартапов учитываются полученные инвестиции, гранты или финансовые показатели.

В то же время, сам статус резидента "Дія.City" автоматического права на бронирование не предоставляет.

Новые требования по заработной плате

Одним из главных изменений стали новые требования к средней зарплате на предприятиях частного сектора. Чтобы компания могла оформлять бронирование, средний уровень оплаты труда должен составлять не менее трех минимальных заработных плат — 25 941 гривну. Для предприятий, расположенных в прифронтовых регионах, установлен низший порог - 21 618 гривен.

Если во время проверки будет установлено, что предприятие не отвечает этим требованиям, оно может утратить статус критически важного, а вместе с ним и право бронировать своих работников.

Кроме того, законодательством предусмотрены ограничения по количеству забронированных сотрудников. Обычно она не может превышать 50% военнообязанных работников, хотя для отдельных сфер, включая энергетику или оборонную промышленность, допускается бронирование до 100% персонала.

Также один человек может быть забронирован только по основному месту работы.

Как оформляется бронирование

Представление документов осуществляет работодатель через портал "Действие" с использованием электронной подписи или по процедуре через Министерство экономики. От работника требуется только, чтобы его военно-учетные данные были актуальны в реестре "Оберег" и был действующий военно-учетный документ.

При подаче заявки через "Действие" решение обычно принимается в течение 1–3 дней. Если документы представляются через Министерство экономики, процедура может длиться до пяти рабочих дней, а в отдельных случаях – дольше. Бронирование оформляется преимущественно на шесть или двенадцать месяцев. По истечении этого срока его необходимо восстанавливать.

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Можно ли оформить бронь, если есть розыск ТЦК

Лица, находящиеся в розыске территориальных центров комплектования из-за нарушения правил военного учета, не могут сразу получить бронирование. Сначала необходимо устранить нарушения: обновить военно-учетные данные, сняться с розыска и, при необходимости, оплатить административный штраф. Только после этого можно оформлять бронирование в общем порядке.

Почему могут отказать

Основанием для отказа могут стать как проблемы со стороны работника, так и несоответствие предприятия установленным критериям.

Среди наиболее распространенных причин:

неофициальное трудоустройство;

неактуальные данные в военных реестрах;

наличие иной отсрочки;

исключение из военного учета;

несоответствие предприятия критериям критически важного;

налоговая задолженность компании;

превышение разрешенной квоты на бронирование.

Как проверить статус бронирования

Удобнее всего проверить информацию можно через приложение "Резерв+". Там отображается статус "Забронировано", срок действия отсрочки и название работодателя.

Кроме того, подтвердить наличие бронирования можно через портал "Действие", в территориальном центре комплектования или в кадровой службе предприятия. При необходимости работодатель или ТЦК могут выдать бумажное подтверждение, рекомендуемое хранить вместе с военно-учетными документами.

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