Какие документы должен иметь одинокий отец, чтобы доказать свое право на отсрочку от мобилизации

Как одинокий отец может доказать, что не подлежит призыву

В связи с полномасштабным вторжением рф, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой на военную службу могут призвать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако законодательством предусмотрены определенные категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, в частности – родители-одиночки.

Адвокат Андрей Карпенко рассказал, какие документы должен иметь отец, который самостоятельно воспитывает хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка, чтобы доказать свое право на отсрочку от мобилизации.

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По его словам, согласно абзацу пятому ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория граждан, как женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей младше 18 лет.

Так, граждане Украины, являющиеся одинокими родителями несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии одного из следующих документов:

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Напомним, на заседании 27 января Кабмин утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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