Які документи повинен мати одинокий батько, щоб довести своє право на відстрочку від мобілізації

У зв’язку з повномасштабним вторгненням рф, в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на військову службу можуть призвати громадян віком від 18 до 60 років. Однак, законодавством передбачені певні категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема – батьки-одинаки.

Адвокат Андрій Карпенко розповів, які документи повинен мати батько, що самостійно виховує хоча б одну неповнолітню дитину, щоб довести своє право на відстрочку від мобілізації.

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За його словами, відповідно до абзацу п’ятого ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію громадян, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років.

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Так, громадяни України, які є одинокими батьками неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації за наявності одного з таких документів:

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Нагадаємо, на засіданні 27 січня Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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