Російська армія атакувала Сумщину дронами: пошкоджено житловий сектор, під завалами можуть перебувати люди, є загиблий (фото)

У ніч на 3 листопада російські війська завдали удару по Тростянецькій громаді, застосувавши ударні безпілотники. За попередньою інформацією, є одна загибла людина, а на місці тривають рятувальні роботи.

Про це повідомили керівник Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС в Facebook. За словами Григорова, дрони поцілили по житлових будинках уночі, коли люди спали. Рятувальникам вдалося дістати трьох постраждалих з-під завалів, їм надається медична допомога. Роботи на місці прильоту продовжуються, уточнюються масштаби руйнувань та кількість постраждалих.

Зранку ДСНС підтвердила, що під час розбору завалів було знайдено тіло загиблого.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

