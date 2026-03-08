Какую выплату получает человек, никогда не работавший
В Украине для ухода на пенсию необходимо иметь соответствующий трудовой или страховой стаж. Если такого стажа не хватает, гражданин может рассчитывать только на социальную помощь, которая в 2026 году составляет 2595 грн в месяц.
Об этом сообщает ПФУ. Социальная помощь предоставляется в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, при этом с учетом доплат она не может быть менее 100% прожиточного минимума, то есть в 2026 году - 2595 грн.
Кто может получить социальную помощь вместо пенсии
Социальные выплаты назначаются только при выполнении нескольких условий:
- достижение 65 лет;
- отсутствие минимального страхового стажа для пенсии по возрасту;
- постоянное проживание в Украине;
- низкий уровень доходов или отсутствие других крупных государственных выплат.
Специалисты советуют заблаговременно проверять свой страховой стаж в ПФУ. Иногда взносы от работодателя не поступали или были внесены с ошибками. В таких случаях стаж можно подтвердить документально, а при необходимости – через суд.
Размер выплат в 2026 году
Социальная помощь для лиц без необходимого стажа обычно равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 2595 грн в месяц. Эта сумма не зависит от предыдущей зарплаты, должности или длительности неофициальной работы.
Для сравнения страховая пенсия рассчитывается индивидуально, учитывая продолжительность стажа и сумму уплаченных взносов. Именно поэтому граждане с длинной официальной трудовой историей получают, как правило, более высокие выплаты.
Эксперты отмечают: даже несколько дополнительных лет официальной работы или добровольная уплата взносов может значительно повысить будущую пенсию и дать право на страховую выплату вместо социальной.
Когда поступают средства
Пенсии и социальные пособия выплачиваются ежемесячно. Государство обязано профинансировать их до 25 числа текущего месяца.
Граждане, получающие средства на банковские карты, обычно видят выплаты раньше – преимущественно между 4 и 10 числом в зависимости от графика финансирования и работы банков.
