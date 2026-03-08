Какую выплату получает человек, никогда не работавший

В Украине для ухода на пенсию необходимо иметь соответствующий трудовой или страховой стаж. Если такого стажа не хватает, гражданин может рассчитывать только на социальную помощь, которая в 2026 году составляет 2595 грн в месяц.

Об этом сообщает ПФУ. Социальная помощь предоставляется в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, при этом с учетом доплат она не может быть менее 100% прожиточного минимума, то есть в 2026 году - 2595 грн.

Кто может получить социальную помощь вместо пенсии

Социальные выплаты назначаются только при выполнении нескольких условий:

достижение 65 лет;

отсутствие минимального страхового стажа для пенсии по возрасту;

постоянное проживание в Украине;

низкий уровень доходов или отсутствие других крупных государственных выплат.

Специалисты советуют заблаговременно проверять свой страховой стаж в ПФУ. Иногда взносы от работодателя не поступали или были внесены с ошибками. В таких случаях стаж можно подтвердить документально, а при необходимости – через суд.

Размер выплат в 2026 году

Социальная помощь для лиц без необходимого стажа обычно равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 2595 грн в месяц. Эта сумма не зависит от предыдущей зарплаты, должности или длительности неофициальной работы.

Для сравнения страховая пенсия рассчитывается индивидуально, учитывая продолжительность стажа и сумму уплаченных взносов. Именно поэтому граждане с длинной официальной трудовой историей получают, как правило, более высокие выплаты.

Эксперты отмечают: даже несколько дополнительных лет официальной работы или добровольная уплата взносов может значительно повысить будущую пенсию и дать право на страховую выплату вместо социальной.

Когда поступают средства

Пенсии и социальные пособия выплачиваются ежемесячно. Государство обязано профинансировать их до 25 числа текущего месяца.

Граждане, получающие средства на банковские карты, обычно видят выплаты раньше – преимущественно между 4 и 10 числом в зависимости от графика финансирования и работы банков.

Напомним, мы уже писали, как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!