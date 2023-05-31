Когда лучше садить овощи в июне: все даты для посадки

Посевный календарь на июнь 2023 - когда сажать овощи в июне

С давних времен люди учитывали фазы Луны для высадки растений и работы на огороде. В настоящее время используют посевные календари, которые есть каждый месяц года.

UAportal рассказывает, какие овощи нужно обязательно посадить в огороде в июне 2023 года. Также можно заняться и другими делами в огороде.

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В первой половине июня можно сажать ранние сорта бобовых, высевать укроп и петрушку, а также базилик и шпинат.

В течение первого месяца лета не забудьте высадить морковь, свеклу, огурцы, тыквы и кабачки. Помидоры же важно посадить не позже первой половины июня.

Подробнее о датах высадки смотрите в посевном календаре на июнь.

Лучшие даты для высадки овощей в июне 2023 года

Томаты, помидоры – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Огурцы – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Лук – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Капуста, спаржа – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Картофель, топинамбур – 6, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 29.

Горох, бобы, фасоль – 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Баклажаны, перец – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Тыква, бахче – 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Чеснок – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30.

Морковь, свекла, репа, редис, редька, сельдерей и другие корнеплоды – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, тмин, горчица и прочее – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30. В целом зелень можно высаживать каждые две недели.

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Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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