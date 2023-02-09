Кому из украинцев могут аннулировать уже врученную повестку

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой на службу в армию могут призвать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время военнообязанным украинцам в некоторых случаях могут аннулировать издавшие уже повестки.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач. По его словам, повестка может быть аннулирована, если военнообязанный имеет основания для отсрочки или брони.

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"Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и представить их во избежание вручения повестки", – добавил Роман Горбач.

Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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