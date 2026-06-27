Лечо по-болгарски за 30 минут на зиму: простой рецепт
Лечо по-болгарски отличается от классического венгерского рецепта более насыщенным ароматом и пряным вкусом. Основу блюда составляют сладкий перец и томаты, а особый характер ему придают ароматный и черный перец, гвоздика и другие специи.
Такое лечо можно подавать как самостоятельную закуску или как гарнир к мясным блюдам. После подготовки овощей к его приготовлению понадобится примерно 30–35 минут. Об этом пишет Shuba.
Секреты вкусного лече
Чтобы блюдо получилось ярким и аппетитным, следует использовать перец разных цветов – красный, желтый и зеленый. Для томатного основания подойдут спелые помидоры, которые нужно измельчить блендером или пропустить через мясорубку до состояния пюре.
Если хочется сделать вкус еще насыщеннее, в конце приготовления можно добавить несколько измельченных зубчиков чеснока. В рецепте используется небольшое количество уксуса, однако при желании его можно не прибавлять, если планируете готовить более нежный вариант лечо. Не стоит отказываться от специй: черный и ароматный перец горошком, а также гвоздика создают характерный болгарский вкус.
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Ингредиенты
- сладкий перец - 1 кг;
- помидоры - 1,5 кг;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар - 50 г;
- душистый перец - 3 горошины;
- черный перец - 3 горошины;
- гвоздика – 2 бутона;
- уксус 9% - 20 мл.
Как приготовить
- Сначала хорошо вымойте овощи. Перец очистите от семян и плодоножек и порежьте полосками. Помидоры измельчите до однородного пюре с помощью блендера или мясорубки.
- Перелейте томатную массу в кастрюлю, добавьте перец и доведите до кипения. Варить на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая.
- После этого всыпьте соль и сахар, добавьте чёрный и ароматный перец, а также гвоздику. Продолжайте тушить еще 10 минут. В конце влейте уксус, перемешайте и варите еще 5–10 минут.
- Готовое лечо должно быть густым без избытка жидкости. Если соус получился слишком редким, оставьте его на слабом огне еще на несколько минут, чтобы испарилась излишняя влага.
Как закатать лечо
- Банки тщательно вымойте и простерилизуйте, прокипятите крышки несколько минут.
- Горячее лечо разложите в подготовленные банки, герметично закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного охлаждения.
- Хранить заготовку рекомендуется в прохладном месте.
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