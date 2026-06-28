Лимиты на снятие наличных в банкоматах с 1 июля 2025 года

В Украине действует общий лимит на снятие наличных — до 100 тысяч гривен в сутки с одного счёта, независимо от того, где клиент получает средства: в кассе банка или банкомате. Такую норму установил Национальный банк Украины. Однако коммерческие банки вводят дополнительные, более жёсткие ограничения.

Приватбанк. С 1 июля сохраняются действующие лимиты: клиенты могут снять до 10 тысяч гривен каждые 3 часа, но не более 100 тысяч в сутки. Для отдельных категорий клиентов трёхчасовой лимит сокращён до 20 тысяч гривен. Держатели карт других банков могут снять в банкомате Приватбанка не более 20 тысяч гривен за одну операцию.

Ощадбанк. Суточный лимит соответствует норме НБУ — 100 тысяч гривен. Для карт массового сегмента стандартное ограничение составляет 10 тысяч гривен в сутки, однако его можно увеличить через горячую линию или в приложении "Ощад 24". Отдельно: из одного банкомата Ощадбанка в течение 3 часов можно получить не более 25 тысяч гривен.

Сенс Банк. Придерживается лимита НБУ — 100 тысяч гривен в день. Сумма, доступная в банкомате, определяется индивидуальным дневным лимитом карты.

В других финучреждениях условия могут различаться в зависимости от типа карты и уровня обслуживания. Перед снятием крупных сумм рекомендуется уточнить актуальные лимиты в своём банке.

Зачем нужны лимиты. Ограничения введены для поддержания стабильности банковской системы в условиях войны. Они предотвращают массовый отток наличных, обеспечивают равномерное распределение средств между регионами и поддерживают бесперебойную работу банкоматов. Кроме того, с 2024 года крупнейшие украинские банки подписали Меморандум о финансовом мониторинге — лимиты также помогают блокировать подозрительные транзакции и противодействовать теневым операциям.

Если нужно снять крупную сумму единовременно, удобнее всего обратиться в кассу банка — там можно получить до 100 тысяч гривен за раз. Клиенты Monobank могут снимать наличные без комиссии или с минимальными расходами в банкоматах A-Банк, Universal Bank и Укргазбанк.

Финансовые эксперты подчёркивают: действующие лимиты на снятие наличных — вынужденный, но необходимый инструмент стабилизации банковской системы в условиях войны. "Ограничения наличных операций снижают давление на ликвидность банков и позволяют системе функционировать без сбоев даже в кризисных условиях", — объясняют экономисты. По словам представителей НБУ, вопрос о смягчении или отмене лимитов будет рассматриваться только после существенной стабилизации ситуации в стране. До этого времени регулятор не планирует кардинально менять текущую политику ограничений.

Для удобства сравнения ниже приведены лимиты на снятие наличных в банкоматах основных украинских банков по состоянию на 1 июля 2025 года. Приватбанк: до 10 000 грн за 3 часа, до 100 000 грн в сутки. Ощадбанк: до 25 000 грн за 3 часа с одного банкомата, стандартный суточный лимит для массовых карт — 10 000 грн (можно изменить через приложение или горячую линию). Сенс Банк: в пределах дневного лимита карты, но не более 100 000 грн в сутки. Monobank: до 100 000 грн в сутки, бескомиссионное снятие в банкоматах А-Банка, Universal Bank и Укргазбанка. А-Банк, ТАСкомбанк, КРЕДІ АГРІКОЛЬ: суточные лимиты варьируются от 20 000 до 100 000 грн в зависимости от типа карты и условий обслуживания — точные параметры стоит уточнять непосредственно в отделении или через мобильное приложение банка.