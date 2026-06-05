Может стереть с лица земли сразу три города: ученые предупредили об угрозе самого опасного вулкана Америки (фото)

Ученые предупреждают о потенциально катастрофической угрозе со стороны вулкана Рейнир в США — одном из наиболее опасных вулканических объектов Северной Америки. По их оценкам, в случае масштабного схождения грязевых потоков под угрозой могут оказаться сразу несколько населенных пунктов, которые могут быть разрушены в считанные минуты.

Об этом пишет Popular Mechanics.Речь идет о лахарах — стремительных вулканических грязевых потоках, образующихся при смешивании воды с пеплом, породами и обломками на склонах вулканов. Они могут возникать не только во время извержения, но и вследствие сильных дождей, таяния ледников, оползней или даже небольших землетрясений. Именно такие процессы делают Рейнир особенно опасным, ведь вулкан покрыт ледниками и неустойчивыми породами.

Исследователи отмечают, что в зоне потенциального поражения могут оказаться города Ортинг, Пуйаллап и Самнер, где проживают десятки тысяч человек. Только в округе Пирс (штат Вашингтон) в опасных зонах находится около 15 тысяч человек. Сам вулкан расположен примерно в 96 км от Сиэтла, что повышает риски масштабных последствий в случае крушения.

Бывший геофизик Каскадной обсерватории Энди Локхарт объясняет, что даже незначительные естественные изменения могут спровоцировать обвал части вулканического склона. Это запускает мощный поток грязи, камней и обломков, который двигается с высокой скоростью и почти не оставляет времени на эвакуацию.

Профессор вулканологии Лизет Кабальеро Гарсия отмечает, что лахары являются чрезвычайно сложными и изменчивыми явлениями. При движении они могут резко изменять скорость и направление, усиливая разрушительную силу. История региона подтверждает эти риски: тысячи лет назад на Рейнире произошел один из крупнейших лахарей в Северной Америке, перенесший колоссальные объемы пород, эквивалентные миллионам олимпийских бассейнов.

Не менее разрушительным примером стал лахарь во время извержения вулкана Сент-Геленс в 1980 году. Тогда обвал склона и вулканические потоки растопили ледники, повлекши масштабные разрушения — были уничтожены сотни километров дорог, десятки мостов и более 200 домов.

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Сегодня штат Вашингтон активно готовится к возможным сценариям. Спасательные службы проводят учения по эвакуации населения, поскольку ученые считают, что риск новых катастрофических лахарей остается реальным, а их появление может быть внезапным.

Наибольшее беспокойство вызывает именно возможность "тихого" сценария – когда поток возникает без извержения или сильного землетрясения. Дополнительным фактором риска ученые называют изменение климата, способствующее дестабилизации ледников и увеличению количества экстремальных осадков.

Несмотря на многочисленные исследования и моделирование, специалисты признают: предсказать точный момент возникновения таких потоков чрезвычайно сложно, а времени реагирования в случае их появления может быть критически мало.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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