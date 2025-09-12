'Мы будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов' - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава достигла договоренности о встрече с украинской стороной и будет совместно работать над усилением защиты от российских дронов. После заседания Совета национальной безопасности Туск отметил, что международная солидарность оказалась конкретной – кроме слов поддержки лидеры Франции, Великобритании, Швеции и Нидерландов подтвердили готовность оказать реальную помощь.

"Мы будем сотрудничать с Украиной для создания максимально эффективной обороны от дронов. Договорились о встрече в ближайшие часы, чтобы обменяться опытом", – сказал он. Об этом пишет onet.pl.

Премьер также уточнил, что Франция упоминала истребители Rafale, Нидерланды — батареи Patriot, а Великобритания подтвердила намерение кооперироваться с французской стороной по усилению ПВО Польши. Туск добавил, что страна готова инвестировать в современные антидронные решения и не будет жалеть средств на самые эффективные системы, опираясь на рекомендации военных. Ранее сообщалось, что польские военные поедут в Украину для обучения методам борьбы с беспилотниками.

