На них не стоит тратиться: названы самые плохие модели электромобилей

Покупка подержанного электромобиля часто кажется выгодным решением, ведь такие авто могут стоить значительно дешевле новых. Однако машины с пробегом иногда скрывают серьезные технические проблемы, устранение которых может потребовать значительных затрат и специализированного обслуживания.

Эксперты издания BGR ссылаясь на данные Consumer Reports, назвали пять электромобилей, которые нежелательно покупать на вторичном рынке. По мнению специалистов, потенциальным покупателям лучше рассмотреть альтернативные модели конкурентов.

Электромобили, которые не советуют покупать б/у Tesla Cybertruck

Этот электрический пикап отличается одним из самых нестандартных дизайнов среди современных автомобилей. Несмотря на популярность и внимание к модели, эксперты не рекомендуют рассматривать ее как вариант для покупки с пробегом.

По словам специалистов, обслуживание Cybertruck может обойтись дороже, чем у многих конкурентов. К тому же, далеко не все автомеханики имеют опыт работы с этой моделью. Среди проблем, на которые жалуются владельцы, упоминается залипание педали акселератора и дефекты аккумуляторных батарей.

BMW iX (модель 2023)

Электрический кроссовер BMW iX на вторичном рынке стоит гораздо дешевле, чем новый. Однако эксперты напоминают, что версия 2023 уже дважды подпадала под сервисные отзывы.

Чаще всего владельцы сообщают о сбоях в электронных системах, которые в отдельных случаях могут даже привести к возгоранию. Также фиксировались проблемы с тормозами и периодическая утрата мощности.

Hyundai Ioniq 5 (модель 2023)

Этот электрокроссовер привлекает внимание современным дизайном и просторным салоном. Впрочем, модели 2023, по оценкам экспертов, не могут похвастаться высоким уровнем надежности.

В частности, владельцы сообщают о трудностях с подзарядкой и работой батареи. В некоторых случаях электромобиль может внезапно терять заряд или отказываться заряжаться.

Genesis GV60 (модель 2025 года)

Премиальный электрокроссовер Genesis GV60 отличается стильным внешним видом и качественным интерьером. Однако эксперты отмечают, что версия 2025 года имеет ряд недостатков.

Consumer Reports считают, что эта модель демонстрирует невысокую надежность. Кроме того, специалисты обращают внимание на проблемы с качеством сборки автомобиля.

Chevrolet Blazer EV (модель 2024 года)

Электрический кроссовер Chevrolet Blazer EV 2024 уже пять раз отозвали производителем, что свидетельствует о наличии серьезных технических недостатков.

Среди наиболее распространенных жалоб – ситуации, когда автомобиль может неожиданно активировать электронный стояночный тормоз во время движения. Кроме того, владельцы сообщают о широком спектре других неисправностей.

Какой электромобиль самый дешевый в обслуживании

В то же время, эксперты BGR определили и модель с самыми низкими затратами на техническое обслуживание. Для этого они проанализировали прогнозы расходов от CarEdge и характеристики производителей.

Лидером по экономичности оказался Tesla Model 3. По подсчетам специалистов, средние затраты на обслуживание этого электромобиля в течение 10 лет составляют примерно 3222 доллара, что делает его одним из самых доступных электрокаров в плане долгосрочных затрат.

