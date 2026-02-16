На Украину снова надвигаются сильные морозы и осадки: чего ждать и когда

На следующей неделе в Украине будет преобладать неустойчивая и влажная погода. Синоптики предупреждают об активизации циклонов, частых осадках и ощутимых колебаниях температуры и атмосферного давления. Такие изменения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Об этом сообщает meteoprog.com. В целом в Европе в ближайшие дни атмосферные процессы будут развиваться достаточно динамично. Усилится циклоническая деятельность, а воздушные массы будут поступать преимущественно с юго-запада. Для Украины это означает холодную и переменную погоду с периодическими дождями и снегом и колебаниями температурных показателей.

В понедельник, 16 февраля, погодную ситуацию усложнит активный южный циклон. Ночью на севере ожидается сильный снег, метели и местами гололедица. В других регионах ожидаются умеренные осадки в виде снега и дождя. Днем небольшой снег возможен в северных и северо-западных областях. Ветер сменит направление с южного на западное, скорость будет достигать 9–14 м/с, а на западе порывы могут достигать 18–23 м/с. На дорогах севера и запада ожидаются гололедица и снежные заносы. Ночью на Левобережье температура будет колебаться от -2 до +5 °С, на Правобережье от -5 до -13 °С. Днем в северных и западных регионах прогнозируют -3...-8°С, на остальной территории - от -2 до +3°С.

Во вторник, 17 февраля, ночью существенных осадков не ожидается, однако днем на западе пройдет снег, а в южных и отдельных центральных областях возможны смешанные осадки — мокрый снег и дождь с туманом. Местами образуется гололед, а на большинстве автодорог сохранится скользкое покрытие. Температура ночью будет составлять -5…-15 °С, на крайнем севере кое-где до -20 °С, в южных регионах и на Закарпатье около 0 °С. Днем в северных, западных и северо-восточных областях ожидается -1...-7°С, в других - 0...+5°С.

В среду, 18 февраля, очередной южный циклон снова принесет осадки большинства областей. Облачно будет идти снег. На Левобережье возможны сильные осадки, налипание мокрого снега и гололедица. На дорогах образуется снежный накат. В западных регионах преобладает небольшой снег или мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от -4 до -11 °С, в западных и южных областях - от -3 до +3 °С. Днем по стране прогнозируют -5…+5°С.

В четверг, 19 февраля, ночью на востоке, в Крыму и в Приазовье дождь постепенно перейдет в снег. Днем в большинстве областей существенных осадков не ожидается, хотя местами на дорогах сохранится гололедица. Ночью температура составит -2…-12 °С, днем от -2 до +3 °С.

В пятницу, 20 февраля, ночью преимущественно без осадков, однако днем на западе, а также местами в центре и на севере пройдут снег, мокрый снег и дождь. Возможен слабый гололед. Ветер усилится, местами с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью будет колебаться от -5 до +2 °С, днем от +1 до +6 °С, а на юге воздух прогреется до +11 °С.

В субботу, 21 февраля, под влиянием циклонов снова ожидаются осадки - преимущественно снег и мокрый снег, на юго-востоке с дождем. Местами возможен туман, а на дорогах сохранится скользкость. Температура ночью будет составлять -4…+2 °С, днем — от -2 до +3 °С.

В воскресенье, 22 февраля, местами пройдет небольшой снег или мокрый снег. Гололедица на автодорогах будет содержаться. Ночью ожидается -3...-8°С, днем от -4 до +1°С.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

