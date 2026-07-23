Налоговая льгота для лиц с инвалидностью: как получить

Украинцы с инвалидностью, а также родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой социальной льготой, позволяющей уменьшить сумму налога с заработной платы. Благодаря этому работники получают больший доход после уплаты налогов.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кто имеет право на льготу

Размер налоговой социальной льготы зависит от категории получателя. Ее базой является прожиточный минимум, который на 1 января 2026 года составляет 3328 грн. Соответственно, стандартная льгота равна 50% этой суммы – 1664 грн.

Повышенную льготу в размере 2496 грн (150% базового размера) могут оформить:

родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет — на каждого такого ребенка;

лица с инвалидностью I или II группы, в том числе с инвалидностью с детства.

Максимальная льгота в 3328 грн (200%) предусмотрена для лиц с инвалидностью I или II группы, являющихся участниками боевых действий на территории других государств после завершения Второй мировой войны и подпадающих под действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Какие условия получения

Налоговая социальная льгота применяется только к официальной заработной плате и приравненным к ней выплатам. В то же время, воспользоваться ею могут только те работники, чей месячный доход не превышает установленный законом лимит.

В 2026 году максимальный размер зарплаты по применению льготы составляет 4660 грн. Этот показатель определяют как прожиточный минимум, умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

Читайте также: Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право

Как оформить налоговую льготу

Чтобы воспользоваться льготой, работнику необходимо обратиться к работодателю с соответствующим заявлением и предоставить документы, подтверждающие право на его получение.

В зависимости от категории заявителя это может быть:

удостоверение личности с инвалидностью или справка МСЭК;

свидетельство о рождении ребенка и медицинский документ, подтверждающий его инвалидность.

После оформления документов работодатель будет применять налоговую социальную льготу при начислении заработной платы, что позволит снизить сумму удержанного налога.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!