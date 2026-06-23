'Наше терпение не безгранично' - Мельник в ООН предупредил об изменении подходов Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев может пересмотреть свои подходы, если Совет Безопасности ООН и дальше не будет демонстрировать решительную реакцию на российскую агрессию. По словам Мельника, в течение последних 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совбез принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня, однако эти инициативы так и не получили должной поддержки.

Об этом дипломат сказал во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает " Интерфакс-Украина ". В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает открытой для прямых переговоров с Россией, если их целью будет достижение справедливого и длительного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

Читайте также: Вопрос прекращения войны в Украине зашел в тупик

Вместе с тем дипломат предостерег, что возможности для ожидания не безграничны. "Наше терпение имеет пределы. Совету Безопасности стоит задуматься, как долго можно придерживаться подхода "подождем и увидим". Если такая позиция сохранится, Украина может просмотреть свои дальнейшие действия", — заявил Мельник.

Также он отметил, что даже мощная система противовоздушной обороны вокруг Москвы уже не гарантирует защиту военных объектов, а последствия войны, развязанной Кремлем, все больше ощущаются на территории самой России.

В конце выступления Мельник обратился к представителю РФ с призывом прекратить оккупацию украинских земель. Он подчеркнул, что России не удастся удержать захваченные территории и призвал российские войска покинуть Украину.

Напомним, Мадяр похвастался тем, что убрал из итогового документа саммита ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!