Облачно и до 13 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 13 ноября

13 ноября в Украине будет преобладать облачная погода, только на мероприятии возможны кратковременные прояснения. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. Ветер будет западного и юго-западного направлений, слабый или умеренный.

Самые высокие температуры прогнозируются в южных и западных областях от +9 до +13 градусов. В центральных и северных регионах воздух прогреется до +7…+11°, а прохладнее всего будет на Черниговщине, Киевщине и Черкасщине — только +5…+9°. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В Киеве в этот день ожидается облачная погода. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем осадки маловероятны. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+7°.

В конце недели, в пятницу и субботу, станет теплее — до +10…+14°, однако в воскресенье снова ожидается похолодание до +4…+9°, в то время как на юге тепло еще продержится.

"В понедельник температура снова поднимется до +9…+13°, но уже с 18 ноября придет новая волна холода", — отметила Наталья Диденко.

Синоптикиня также предупредила о повышенной геомагнитной активности: магнитные бури ожидаются в среду, четверг и субботу.

