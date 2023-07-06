Ответ может шокировать: Сколько времени можно жевать резинку

Сколько времени можно жевать жевательную резинку

Стоматолог дал полезные советы по продолжительности жевания жевательной резинки и возможным последствиям, если ее держать во рту слишком долго.

Жевательная резинка без сахара может помочь снизить риск развития кариеса и укрепить мышцы лица. Однако длительное жевание может привести к кариесу и определенным проблемам челюсти. Доктор Халед Касем, главный ортодонт и соучредитель Impress в Барселоне, рекомендует жевать жевательную резинку не больше 15 минут.

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Эксперты также предупреждают, что глотание жевательной резинки может привести к тошноте, рвоте и диарее.

Несмотря на это, жевательная резинка без сахара помогает снижать риск кариеса. Резинка стимулирует выделение слюны, которая очищает рот от остатков пищи и нейтрализует кислоты, способствующие развитию бактерий.

Однако, длительное жевание жевательной резинки в течение нескольких часов может привести к истиранию эмали зубов, что называется деминерализация. Без эмали зубы становятся более уязвимыми к кариесу и повреждениям.

Кроме того, жевание резинки может ухудшить состояние височно-нижнечелюстных суставов (ВНПС). Эти суставы контролируют движения челюсти и чрезмерная нагрузка на них может привести к проблемам. Людям с проблемами СНЩС рекомендуется избегать жевания жевательной резинки.

Симптомы расстройств СНЩС включают боль в челюсти, скованность челюсти, треск или щелчок челюстей, трудности с открыванием или закрыванием рта, головную боль, боль в ушах и другие.

Кроме того, жевание резинки может вызвать проблемы с желудком и кишками. Желудок не может расщепить основание жевательной резинки, что может привести к образованию блокады кишечника.

Также, у некоторых людей жевание жевательной резинки может вызвать головные боли, особенно у тех, кто имеет склонность к нему. Доктор Касем отметил, что пациенты с артритом или остеопорозом должны избегать жевания жевательной резинки.

Если вы планируете жевать жевательную резинку, рекомендуется выбирать виды без сахара, особенно с ксилитом, который является натуральным подсластителем. Ксилит также обладает свойствами предотвращения роста вредных бактерий, способствующих развитию кариеса.

Американская ассоциация стоматологов также рекомендует употреблять бессахарную жевательную резинку после еды для стимуляции выделения слюны и уменьшения кислотности в полости рта.

Учитывая эти факты, важно соблюдать рекомендации стоматолога и избегать чрезмерного жевания жвачки, а также обращать внимание на содержание сахара и искусственных подсластителей в выбранной жевательной резинке.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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