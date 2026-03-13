Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 13 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому некоторые люди испытывают головную боль, усталость, раздражительность и повышенный уровень стресса. Геомагнитную активность оценивают по шкале от 0 до 9, используя планетарный К-индекс. Значение 5 и выше считается сигналом сильной магнитной бури.

В пятницу, 13 марта, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5, соответствующая красному уровню опасности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Такая активность может влиять на самочувствие, вызывая головную боль, усталость и снижение концентрации. Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и выбросов энергии, которые распространяют заряженные частицы, в частности протоны и электроны. Когда они достигают магнитосферы Земли, возникают колебания, получившие название магнитных бурь или солнечных бурь. Мощность таких бурь оценивается по К-индексу: колебания от 1 до 4 обычно незаметны для людей, тогда как значения 5 и более относят к красному уровню, способному влиять на самочувствие и даже работу спутников, сотовой связи и радиочастот. Бури с К-индексом 7-8 могут сопровождаться появлением полярного сияния.

Для людей магнитные бури проявляются головной болью, головокружением, повышенной усталостью и сонливостью, раздражительностью и снижением концентрации. Особенно чувствительны к этому явлению люди с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией, мигренью, пожилые и метеочувствительные лица.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, рекомендуется соблюдать режим дня и питания, обеспечивая полноценный сон и сбалансированную пищу. Следует ограничить острую, жирную и соленую пищу, исключить алкоголь и сократить потребление кофе, пить много воды и травяных чаев. Полезные прогулки на свежем воздухе, желательно за городом, избегание прямых солнечных лучей, а также легкие упражнения помогают снять усталость и повысить бодрость. Важно избегать стрессовых ситуаций и конфликтов, а людям с хроническими болезнями держать лекарства под рукой и заботиться об отдыхе. Контрастный душ утром помогает проснуться и бодрости, а теплая ванная вечером – расслабиться. Такие простые меры позволяют снизить негативное влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие в течение дней повышенной солнечной активности.

