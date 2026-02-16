Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 16 февраля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, а значит, и на самочувствие людей. В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, раздражительность или чувство стресса.

По информации Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, на которую ссылается "Главком", уровень геомагнитной активности определяют по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9. Показатель 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре. Данные обновляются каждые три часа, поэтому прогнозы могут изменяться.

В понедельник, 16 февраля, ожидается активность с индексом 4,7. Это желтый уровень, отвечающий бурям средней интенсивности.

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается значительное количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходят геомагнитные возмущения. Слабые колебания с К-индексом от 1 до 4 обычно почти не ощущаются. Показатели от 5 и выше считаются сильными и могут влиять не только на людей, но и на работу технических систем, включая спутниковую связь, радиочастоты и мобильные сети. При буре с К-индексом 7–8 в высоких широтах возможно наблюдение полярного сияния.

Во время магнитных бурь медики советуют внимательнее относиться к своему здоровью. Специфического лечения таких явлений не существует, однако можно облегчить состояние, соблюдая режим сна и питания, избегая переутомления и стрессов. Рекомендуется пить достаточно воды, ограничить употребление кофе, алкоголя, жирной и слишком соленой пищи. Полезны будут легкие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые препараты. Контрастный душ утром может помочь взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

