Пересчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля

С 1 апреля 2026 г. в Украине начнется очередной этап автоматического перерасчета пенсий для работающих пенсионеров. Повышение коснется не всех, а только тех, кто оформил пенсию или последний раз перечислял ее не позднее 1 апреля 2024 года (т.е. имеет по меньшей мере два полных года страхового стажа после назначения/остандексации).

По данным Пенсионного фонда, в марте 2026 года индексацию получили почти все работающие пенсионеры (свыше 2,7 млн человек), кроме тех, кому пенсию назначили уже в 2026 году. В апреле дополнительный перерасчет ожидает примерно 650 тысяч человек – это типичная цифра для последних лет.

Кто именно получит перерасчет в апреле

Согласно ст. 42 Закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", перерасчет производится автоматически для пенсионеров, которые:

продолжают работать по состоянию на 1 апреля 2026;

имеют по меньшей мере два полных года страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии (т.е. пенсия назначена/перечислена до 1 апреля 2024 года).

Вышедшим на пенсию позже следующий пересчет состоится в апреле 2027 года.

Как рассчитывается доплата

Пенсионный фонд выбирает наиболее выгодный для человека вариант:

Перерасчет только по стажу (если зарплата за последние два года была низкой или на неполную ставку). Перерасчет по стажу + зарплате (если официальный заработок вырос и это повышает индивидуальный коэффициент зарплаты).

Формула расчета пенсии остается неизменной:

Пенсия = Зп × Кз × Кс

Зп — средняя зарплата в Украине за три предыдущих года (для пенсий в 2024 году это 13 559,41 грн — база уже осовременена при индексациях 2025–2026 годов).

Кз – коэффициент зарплаты (соотношение вашей официальной зарплаты к средней по стране).

Кс – коэффициент стажа (1% или 0,01 за каждый год стажа).

Если стаж полон (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин), добавляется прибавка за сверхурочный стаж.

Примеры перерасчета (данные ПФУ)

Мужчина, 62 года, пенсия с февраля 2024 года. Страховой стаж на момент назначения – 42 года, за два года добавил еще 2 года работы. Коэффициент зарплаты вырос на 0,05 (до 1,54). После мартовской индексации пенсия с доплатой за сверхурочный стаж составила 8500 грн. После апрельского перерасчета – 9188 грн (+688 грн). Общее повышение с начала года (индексация + перерасчет) - 1605 грн. Женщина, 62 года, пенсия после мартовской индексации - 4000 грн. Страховой стаж на момент назначения – 30 лет, коэффициент зарплаты за два года не вырос (остался ≈0,85). После пересчета – 4266 грн (+266 грн). Общее повышение с начала года - 698 грн. Меньший рост объясняется низкой базовой пенсией и отсутствием роста коэффициента зарплаты.

Нестандартные ситуации

Работал менее 24 месяцев через два года. Перерасчет проведут, но прибавят только за отработанное время (например, 1 год - +1%, 1,5 года - +1,5%). Если стаж меньше 24 месяцев, зарплата за этот период не учитывается — только стаж (ч. 4 ст. 42 Закона). Работал на 0,5 ставки или с минимальной зарплатой. Один месяц работы засчитывается как полмесяца стажа (пропорционально уплаченному ЕСВ). В апреле 2026 года исполнилось 65, 70, 75 или 80 лет. Для 65-летних перерасчет только по формуле (без гарантированной минимальной пенсии 40% минимальной зарплаты — эта норма действует только после увольнения). Для 70+ лет добавляется возрастная доплата (300 грн. в 70 лет, +156 грн. в 75 лет — вместе 456 грн., +114 грн. в 80 лет — вместе 570 грн.), даже если человек продолжает работать. Если пенсия со всеми надбавками превышает 10340,35 грн — доплата за возраст не назначается.

Когда деньги поступят и когда идти в ПФУ

Фактическое получение доплаты за апрель состоится в июне 2026 г. вместе с доплатой за апрель и май (ПФУ обрабатывает данные об уплаченном ЕСВ за I квартал). В мае большинство работающих пенсионеров получат пенсию в обычном размере.

Отдельные категории (лица с инвалидностью, пенсии по выслуге, военные пенсионеры) также получат перерасчет в апреле по формуле. После 60 лет многие могут перейти на пенсию по возрасту — часто это существенно выгоднее благодаря новой базе средней зарплаты (за 2023–2025 годы). Верховный Суд (постановление Большой Палаты от 18.01.2023 г. по делу № 560/2034/22) подтвердил: при первом переходе на пенсию по возрасту применяется актуальный трехлетний показатель зарплаты.

Пример перехода с пенсии по выслуге на пенсию по возрасту

Учительница вышла на пенсию по выслуге в 2016 году в 50 лет, дальше 10 лет работала бухгалтером. Пенсия по выслуге после индексаций – 6200 грн. После перехода на пенсию по возрасту в 2026 году (с новой базой зарплаты) – 10 200 грн (прирост ≈ 4000 грн).

Когда идти в ПФУ

Если вы достигли 60 лет и имеете право на пенсию по возрасту – подайте заявление о переходе (лично или через вебпортал ПФУ). Перерасчет произойдет от даты подачи заявления.

Если пенсия по выслуге/инвалидности стала меньше возможной по возрасту — обязательно проверьте выгоду.

Если вы работали на 0,5 ставки или с минимальной зарплатой, уточните в ПФУ, как именно засчитали стаж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!