Перерахунок пенсій: хто матиме підвищення з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року в Україні розпочнеться черговий етап автоматичного перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів. Підвищення торкнеться не всіх, а лише тих, хто оформив пенсію або востаннє перераховував її не пізніше 1 квітня 2024 року (тобто має щонайменше два повні роки страхового стажу після призначення/остандексації).

За даними Пенсійного фонду, у березні 2026 року індексацію отримали майже всі працюючі пенсіонери (понад 2,7 млн осіб), крім тих, кому пенсію призначили вже у 2026 році. У квітні додатковий перерахунок очікує приблизно 650 тисяч осіб — це типова цифра для останніх років.

Хто саме отримає перерахунок у квітні

Згідно зі ст. 42 Закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", перерахунок проводиться автоматично для пенсіонерів, які:

продовжують працювати станом на 1 квітня 2026 року;

мають щонайменше два повні роки страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії (тобто пенсія призначена/перерахована до 1 квітня 2024 року).

Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, наступний перерахунок відбудеться у квітні 2027 року.

Як саме розраховується доплата

Пенсійний фонд обирає найбільш вигідний для людини варіант:

Перерахунок лише за стажем (якщо зарплата за останні два роки була низькою або на неповну ставку). Перерахунок за стажем + зарплатою (якщо офіційний заробіток зріс і це підвищує індивідуальний коефіцієнт зарплати).

Формула розрахунку пенсії залишається незмінною:

Пенсія = Зп × Кз × Кс

Зп — середня зарплата в Україні за три попередні роки (для пенсій 2024 року це 13 559,41 грн — база вже осучаснена під час індексацій 2025–2026 років).

Кз — коефіцієнт зарплати (співвідношення вашої офіційної зарплати до середньої по країні).

Кс — коефіцієнт стажу (1 % або 0,01 за кожен рік стажу).

Якщо стаж повний (35 років для чоловіків, 30 років для жінок), додається надбавка за понаднормовий стаж.

Приклади перерахунку (дані ПФУ)

Чоловік, 62 роки, пенсія з лютого 2024 року. Страховий стаж на момент призначення — 42 роки, за два роки додав ще 2 роки роботи. Коефіцієнт зарплати зріс на 0,05 (до 1,54). Після березневої індексації пенсія з доплатою за понаднормовий стаж становила 8500 грн. Після квітневого перерахунку — 9188 грн (+688 грн). Загальне підвищення від початку року (індексація + перерахунок) — 1605 грн. Жінка, 62 роки, пенсія після березневої індексації — 4000 грн. Страховий стаж на момент призначення — 30 років, коефіцієнт зарплати за два роки не зріс (залишився ≈0,85). Після перерахунку — 4266 грн (+266 грн). Загальне підвищення від початку року — 698 грн. Менше зростання пояснюється низькою базовою пенсією та відсутністю зростання коефіцієнта зарплати.

Нестандартні ситуації

Працював менше 24 місяців за два роки. Перерахунок проведуть, але додадуть лише за відпрацьований час (наприклад, 1 рік — +1 %, 1,5 року — +1,5 %). Якщо стаж менший за 24 місяці, зарплата за цей період не враховується — лише стаж (ч. 4 ст. 42 Закону). Працював на 0,5 ставки або з мінімальною зарплатою. Один місяць роботи зараховується як пів місяця стажу (пропорційно сплаченому ЄСВ). У квітні 2026 року виповнилося 65, 70, 75 або 80 років. Для 65-річних перерахунок лише за формулою (без гарантованої мінімальної пенсії 40 % від мінімальної зарплати — ця норма діє тільки після звільнення). Для 70+ років додається вікова доплата (300 грн у 70 років, +156 грн у 75 років — разом 456 грн, +114 грн у 80 років — разом 570 грн), навіть якщо людина продовжує працювати. Якщо пенсія з усіма надбавками перевищує 10 340,35 грн — доплата за вік не призначається.

Коли гроші надійдуть і коли йти до ПФУ

Фактичне отримання доплати за квітень відбудеться у червні 2026 року разом із доплатою за квітень і травень (ПФУ обробляє дані про сплачений ЄСВ за I квартал). У травні більшість працюючих пенсіонерів отримають пенсію у звичайному розмірі.

Окремі категорії (особи з інвалідністю, пенсії за вислугою, військові пенсіонери) також отримають перерахунок у квітні за формулою. Після 60 років багато з них можуть перейти на пенсію за віком — часто це суттєво вигідніше завдяки новій базі середньої зарплати (за 2023–2025 роки). Верховний Суд (постанова Великої Палати від 18.01.2023 у справі № 560/2034/22) підтвердив: при першому переході на пенсію за віком застосовується актуальний трирічний показник зарплати.

Приклад переходу з пенсії за вислугою на пенсію за віком

Вчителька вийшла на пенсію за вислугою у 2016 році в 50 років, далі 10 років працювала бухгалтером. Пенсія за вислугою після індексацій — 6200 грн. Після переходу на пенсію за віком у 2026 році (з новою базою зарплати) — 10 200 грн (приріст ≈ 4000 грн).

Коли йти до ПФУ

Якщо ви досягли 60 років і маєте право на пенсію за віком — подайте заяву про перехід (особисто або через вебпортал ПФУ). Перерахунок відбудеться від дати подання заяви.

Якщо пенсія за вислугою/інвалідністю стала меншою за можливу за віком — обов’язково перевірте вигоду.

Якщо ви працювали на 0,5 ставки або з мінімальною зарплатою — уточніть у ПФУ, як саме зарахували стаж.

