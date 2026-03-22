Экономика

Пересчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля

Цихоцкая Мария

Пересчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля
В марте 2026 года индексацию получили почти все работающие пенсионеры

С 1 апреля 2026 г. в Украине начнется очередной этап автоматического перерасчета пенсий для работающих пенсионеров. Повышение коснется не всех, а только тех, кто оформил пенсию или последний раз перечислял ее не позднее 1 апреля 2024 года (т.е. имеет по меньшей мере два полных года страхового стажа после назначения/остандексации).

По данным Пенсионного фонда, в марте 2026 года индексацию получили почти все работающие пенсионеры (свыше 2,7 млн человек), кроме тех, кому пенсию назначили уже в 2026 году. В апреле дополнительный перерасчет ожидает примерно 650 тысяч человек – это типичная цифра для последних лет.

Кто именно получит перерасчет в апреле

Согласно ст. 42 Закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", перерасчет производится автоматически для пенсионеров, которые:

  • продолжают работать по состоянию на 1 апреля 2026;
  • имеют по меньшей мере два полных года страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии (т.е. пенсия назначена/перечислена до 1 апреля 2024 года).

Вышедшим на пенсию позже следующий пересчет состоится в апреле 2027 года.

Как рассчитывается доплата

Пенсионный фонд выбирает наиболее выгодный для человека вариант:

  1. Перерасчет только по стажу (если зарплата за последние два года была низкой или на неполную ставку).
  2. Перерасчет по стажу + зарплате (если официальный заработок вырос и это повышает индивидуальный коэффициент зарплаты).

Формула расчета пенсии остается неизменной:

Пенсия = Зп × Кз × Кс

  • Зп — средняя зарплата в Украине за три предыдущих года (для пенсий в 2024 году это 13 559,41 грн — база уже осовременена при индексациях 2025–2026 годов).
  • Кз – коэффициент зарплаты (соотношение вашей официальной зарплаты к средней по стране).
  • Кс – коэффициент стажа (1% или 0,01 за каждый год стажа).

Если стаж полон (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин), добавляется прибавка за сверхурочный стаж.

Примеры перерасчета (данные ПФУ)

  1. Мужчина, 62 года, пенсия с февраля 2024 года. Страховой стаж на момент назначения – 42 года, за два года добавил еще 2 года работы. Коэффициент зарплаты вырос на 0,05 (до 1,54). После мартовской индексации пенсия с доплатой за сверхурочный стаж составила 8500 грн. После апрельского перерасчета – 9188 грн (+688 грн). Общее повышение с начала года (индексация + перерасчет) - 1605 грн.
  2. Женщина, 62 года, пенсия после мартовской индексации - 4000 грн. Страховой стаж на момент назначения – 30 лет, коэффициент зарплаты за два года не вырос (остался ≈0,85). После пересчета – 4266 грн (+266 грн). Общее повышение с начала года - 698 грн. Меньший рост объясняется низкой базовой пенсией и отсутствием роста коэффициента зарплаты.

Нестандартные ситуации

  1. Работал менее 24 месяцев через два года. Перерасчет проведут, но прибавят только за отработанное время (например, 1 год - +1%, 1,5 года - +1,5%). Если стаж меньше 24 месяцев, зарплата за этот период не учитывается — только стаж (ч. 4 ст. 42 Закона).
  2. Работал на 0,5 ставки или с минимальной зарплатой. Один месяц работы засчитывается как полмесяца стажа (пропорционально уплаченному ЕСВ).
  3. В апреле 2026 года исполнилось 65, 70, 75 или 80 лет. Для 65-летних перерасчет только по формуле (без гарантированной минимальной пенсии 40% минимальной зарплаты — эта норма действует только после увольнения). Для 70+ лет добавляется возрастная доплата (300 грн. в 70 лет, +156 грн. в 75 лет — вместе 456 грн., +114 грн. в 80 лет — вместе 570 грн.), даже если человек продолжает работать. Если пенсия со всеми надбавками превышает 10340,35 грн — доплата за возраст не назначается.

Когда деньги поступят и когда идти в ПФУ

Фактическое получение доплаты за апрель состоится в июне 2026 г. вместе с доплатой за апрель и май (ПФУ обрабатывает данные об уплаченном ЕСВ за I квартал). В мае большинство работающих пенсионеров получат пенсию в обычном размере.

Отдельные категории (лица с инвалидностью, пенсии по выслуге, военные пенсионеры) также получат перерасчет в апреле по формуле. После 60 лет многие могут перейти на пенсию по возрасту — часто это существенно выгоднее благодаря новой базе средней зарплаты (за 2023–2025 годы). Верховный Суд (постановление Большой Палаты от 18.01.2023 г. по делу № 560/2034/22) подтвердил: при первом переходе на пенсию по возрасту применяется актуальный трехлетний показатель зарплаты.

Пример перехода с пенсии по выслуге на пенсию по возрасту

Учительница вышла на пенсию по выслуге в 2016 году в 50 лет, дальше 10 лет работала бухгалтером. Пенсия по выслуге после индексаций – 6200 грн. После перехода на пенсию по возрасту в 2026 году (с новой базой зарплаты) – 10 200 грн (прирост ≈ 4000 грн).

Когда идти в ПФУ

  • Если вы достигли 60 лет и имеете право на пенсию по возрасту – подайте заявление о переходе (лично или через вебпортал ПФУ). Перерасчет произойдет от даты подачи заявления.
  • Если пенсия по выслуге/инвалидности стала меньше возможной по возрасту — обязательно проверьте выгоду.
  • Если вы работали на 0,5 ставки или с минимальной зарплатой, уточните в ПФУ, как именно засчитали стаж.

Экономика