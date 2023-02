Почему нельзя заправлять кровать сразу после сна

С детства нас приучали к порядку, к тому, что кровать нужно заправлять, как только проснулся. Ведь спальня, где кровать похожа на груду белья, выглядит неаккуратно и неаккуратно. Но специалисты настаивают на том, что сразу заправлять кровать не нужно.

Главная причина, по которой нельзя сразу заправлять кровать, состоит в том, что в мебели и кровати содержатся мелкие клещи, невидимые глазу. Несмотря на то, что клещи не кусаются и не переносят инфекции, они могут привести к другим проблемам со здоровьем, сообщает And So To Bed.

Во время сна люди часто потеют и увлажняют простыни, создают благоприятные условия для размножения этих паразитов. Если сразу подняться и заправить кровать, то для клещей создается настоящий рай.

Застланная постель является домом для пылевых клещей, питающихся отмершими частицами кожи. Сами клещи (дерматофиты) безвредны для человека, но их экскременты могут спровоцировать развитие аллергии, дерматита, ринита, конъюнктивита, а также привести к бессоннице и лихорадке.

В каждой кровати живет более 1,5 миллиона клещей, которые наносят вред здоровью каждого человека.

Чтобы кровать не была идеальным питомником для размножения опасных организмов, необходимо знать, как правильно заправлять кровать.

Пылевые клещи, обитающие в постели, не могут терпеть три вещи:

прямые лучи солнечного света;

свежий воздух;

сухость.

Пылесос или вытряхивание постельного белья не поможет избавиться от пылевых клещей. Действующим методом является удаление вредителей путем стирки постельного белья и сушки на свежем воздухе. Поскольку не все могут стирать нижнее белье, необходимо сделать все возможное, чтобы помешать клещам размножаться.

Правила, которые помогут предотвратить размножение пылевых клещей в постели:

после пробуждения оставить одеяло откинутым и дать возможность постели просохнуть;

открыть шторы или жалюзи, чтобы солнечный свет попадал на постель;

проветрить комнату;

ни в коем случае не есть в постели, ведь в крошках могут появиться микроорганизмы и плесень;

регулярно стирать и менять постельное белье, одеяла и подушки.

Можно оставить не заправленную кровать на весь день и заправить ее по возвращении домой после работы. Тем, кто привык сразу заправлять кровать, необходимо посыпать матрас содой и пылесосить ее. Эту процедуру желательно проводить несколько раз в год, так можно временно избавиться от пылевых клещей.

Старики часто вывешивали летом на улицу сушить подушки, матрасы и одеяла, ведь такой способ позволяет избавиться от грибков и пылевых клещей. Делать такую постельную сушку необходимо как можно чаще. Тем, кто не может это сделать, нужно каждый день проветривать спальное место.

