Почему украинцу могут отказать в выплате пенсии: ответ ПФУ

По достижении пенсионного возраста украинцы могут оформить пенсию по возрасту, однако в некоторых случаях в назначении выплат могут отказать. Одной из наиболее распространенных причин непонимание разницы между трудовым и страховым стажем.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, объяснив, почему официальное трудоустройство само по себе не всегда гарантирует право на своевременный уход на пенсию. Трудовой стаж – это период работы или другой деятельности, подтвержденный записями в бумажной трудовой книжке или другими официальными документами.

Именно по этому принципу стаж исчисляли до 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". До этого времени для назначения пенсии главным подтверждением являлся сам факт официальной работы.

Что означает страховой стаж

После пенсионной реформы ключевым стал страховой стаж. Это период, за который за работника уплачивались взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ЕСВ) в размере не менее минимального.

Основное отличие состоит в том, что:

трудовой стаж подтверждает факт работы;

Страховой стаж подтверждает, что за этот период были уплачены необходимые страховые взносы.

В ПФУ отмечают: даже если человек работает официально, это время может не быть отнесено к страховому стажу, если работодатель не платил ЕСВ или имеет задолженность по страховым взносам.

Как учитывают стаж при назначении пенсии

При оформлении пенсии применяются разные правила в зависимости от периода работы:

стаж до 1 января 2004 года подтверждается трудовой книжкой и другими документами;

стаж после этой даты определяется исключительно по данным Реестра застрахованных лиц.

Если в реестре отсутствует информация об уплате ЕСВ за определенный месяц, этот период не будет включен в страховой стаж. Поэтому человек может потерять право на своевременный выход на пенсию и будет вынужден работать дольше.

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Как проверить свой страховой стаж

В Пенсионном фонде советуют регулярно контролировать информацию об уплате взносов. Сделать это можно онлайн:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с помощью приложения "Действие".

Также можно бесплатно сформировать справки по формам ОК-5 или ОК-7, в которых содержится информация о страховом стаже и оплате ЕСВ. Это позволит вовремя выявить возможные ошибки или отсутствие взносов и при необходимости обратиться к работодателю для их устранения.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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