Полное разочарование: на какие кроссоверы не стоит тратиться

Высокая цена автомобиля заставляет подходить к выбору особенно внимательно, но даже среди популярных моделей встречаются регулярно разочаровывающие владельцев. Consumer Reports, ежегодно собирающий отзывы примерно от трех миллионов автовладельцев и проводящий собственные тесты, назвал два компактных кроссовера, получивших самые низкие баллы за надежность и общее удовольствие - Mitsubishi Eclipse Cross и Ford Escape Hybrid.

Mitsubishi Eclipse Cross

Модель последний раз обновляли в 2022 году, и отзывы владельцев оказались преимущественно сдержанными. За стартовую цену около 27 700 долларов автомобиль предлагает лишь среднюю экономичность – примерно 9,4 л/100 км – и не поражает ни динамикой, ни качеством материалов.

Лучшие альтернативы в этом сегменте, по мнению владельцев и экспертов:

Subaru Crosstrek — ценят стандартный полный привод, богатый набор систем безопасности уже в базе и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Kia Sportage – чуть больший, с просторным салоном и удобными мелочами вроде электроприводных дверей багажника с регулируемой высотой открывания (управлять им можно даже ногой).

Hyundai Kona – выглядит дороже, чем стоит (от 25 350 долларов), и тратит всего около 6,7 л/100 км, что ощутимо экономнее Eclipse Cross.

Ford Escape Hybrid

Гибридная версия Escape 2023-2025 годов хвастается неплохой экономией топлива и исправленными проблемами предыдущих двигателей, однако по надежности существенно проигрывает конкурентам. Многие владельцы жалуются на тормоза информационно-развлекательной системы и общую "сырость" автомобиля.

Если требуется компактный гибридный кроссовер, владельцы и Consumer Reports советуют обратить внимание на следующие варианты:

Honda CR-V Hybrid — дороже примерно на 5000 долларов, но предлагает быстрое ускорение, просторный и качественный салон, а также одну из лучших систем активной безопасности в классе, включая напоминание о забытых пассажирах или вещах на заднем сиденье.

Mazda CX-50 Hybrid – сочетает расход около 6,4 л/100 км с удовольствием от управления, спортивным дизайном и премиальными материалами в интерьере.

Toyota RAV4 Hybrid — за 32 850 долларов остается одним из самых популярных и надежных гибридов на рынке, давно доказавший свою беспроблемность.

Итак, даже в дорогом сегменте есть модели, которые лучше обойти стороной. Вместо этого Subaru Crosstrek, Kia Sportage, Hyundai Kona, Honda CR-V Hybrid, Mazda CX-50 Hybrid и Toyota RAV4 Hybrid регулярно получают высокие оценки и от экспертов, и от реальных владельцев.

