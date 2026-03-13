Правительство ввело кэшбек на горючее: о чем идет речь

Правительство Украины расширило программу "Национальный кэшбек", и теперь украинцы смогут получать возврат части средств за приобретение горючего. При заправке на автозаправочных станциях участники программы будут получать 15% кэшбека на дизельное горючее, 10% – на бензин и 5% – на автогаз.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Возврат средств за горючее будет действовать до 1 мая на всех присоединящихся к инициативе АЗС.

Кроме этого, правительство выплатит единоразово по 1500 гривен пенсионерам и уязвимым слоям населения. "Доплата 1500 гривен направлена на поддержку наиболее социально уязвимых категорий – пенсионеров по возрасту, лиц с инвалидностью, малообеспеченных, получателей базовой социальной помощи, внутриперемещенных лиц и семей с детьми. В общей сложности это почти 13 миллионов человек", – объяснила Свириденко. Средства поступят единовременно в апреле из-за существующих механизмов выплат – на банковские счета или через "Укрпочту".

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Программа "Национальный Кэшбэк" позволяет использовать полученные средства для приобретения определенных категорий товаров. Среди них продукты питания, лекарства, медицинские изделия, книги и другая печатная продукция украинского производства, зарегистрированная в программе и доступная в торговых точках-участниках.

Согласно обновленным правилам, размер кэшбека зависит от типа товаров. Украинцы получат 15% возврат на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта, например, отдельные непродовольственные товары, сыры, крупы и макаронные изделия. На другие товары отечественного производства с более низкой долей импорта, среди которых продукты питания, аптечные средства и товары для дома, сада и огорода, кэшбек составит 5%.

Напомним, мы уже писали, какие обновления в выплатах переселенцам ждут с 1 марта.

