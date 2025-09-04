Проверьте свои карты: украинцам поступили первые новые выплаты

Украинские семьи начали получать на банковские карты Дія.Карта новая выплата "Упаковка школьника" – 5000 грн на каждого первоклассника. Первые выплаты уже получили около 86 тысяч семей.

По данным пресс-службы Дії, сумма начисленных пособий по состоянию на сегодняшний день превысила 430 млн грн. На всю программу предусмотрено 1,2 млрд. грн.

Если деньги еще не поступили, не беспокойтесь – они будут засчитаны в течение 14 дней после подтверждения заявки. Те, кто еще не предоставил ее, могут сделать это до 15 ноября включительно.

Использовать средства можно только на школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивную обувь и другие виды обуви. Планируется добавить возможность покупки книг, но эта опция еще не доступна.

Оплата возможна как в обычных, так и в интернет-магазинах, но только безналичным способом. Для этого платежный терминал должен поддерживать один из следующих MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярия).

Важно: потратить денежные средства нужно в течение шести месяцев с момента их зачисления.

"Упаковку школьника" расширяют

Государственную программу планируют дополнить – вскоре можно будет тратить также на книги. На внедрение новшества требуется определенное время.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы помощь можно было использовать на книги, и надеемся ввести это в ближайшие три недели", – сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Он добавил, что большинство заявлений поступает онлайн. По состоянию на 2 сентября почти 128 тысяч семей подали заявки, и из них 122 тысяч оформили через приложение Дія.

Как оформить выплату 5000 грн на ребенка

Заявку можно подать как онлайн в Дії, так и в автономном режиме – через ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Инструкция для Действия:

Обновить приложение и авторизироваться (нужна ID-карта или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер). Открыть раздел "Помощь от государства". Выбрать услугу "Упаковка школьника" и ребенка, на которую оформляется заявка. Указать Дія.Карту. Подписать заявление Дія.Подписью и отправить.

Документы для Пенсионного фонда:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

Налоговый номер (если есть);

Документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Что делать в случае отказа

Родители, которым не назначили выплату, могут повторно подать заявку после уточнения данных в системе – например, если ребенок переведен в другое учебное заведение.

"После обновления информации следует подождать два дня, прежде чем подавать заявление еще раз", – отмечают в Минсоцполитики. По состоянию на 2 сентября зафиксировано более 3 тысяч отказов.

Дополнительные условия

Заявку может подать один из родителей или другой законный представитель ребенка.

Ограничений по формату обучения нет – выплата предназначается даже школьникам, которые учатся онлайн, а также государственным и частным учебным заведениям.

Помощь оказывается даже, если ребенок причислен к первому классу после начала учебного года.

Семьи за границей получат выплату по возвращении в Украину, а жители временно оккупированных территорий – по возвращении на подконтрольную Украине территорию.

