Путин оконфузился во время публичного выступления: заявил о 'захвате' российского города

Президент России Владимир Путин во время публичного выступления ошибочно заявил о якобы почти завершенном окружении украинских войск возле Старого Оскола. Во время комментария по поводу боевых действий глава кремля сказал, что российским силам осталось примерно два километра до полного окружения украинских подразделений "у Старого Оскола".

Впрочем, Старый Оскол – это город в Белгородской области России, который расположен вдали от района активных боевых действий. Об этом сообщили российские СМИ.

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Вероятно, Путин имел в виду реку Оскол в Харьковской области, вблизи Купянска. Именно в этом районе в последнее время продолжаются активные бои, а российские войска пытаются продвинуться вперед. Несмотря на очевидную географическую неточность, российские провоенные Telegram-каналы и ряд пропагандистских блоггеров распространили заявление без уточнений или исправлений.

Во время того же выступления Путин также утверждал, что российские войска якобы находятся в 10,5 километрах от Сум, а до Славянска, по его словам, им осталось около 8–9 километров.

Напомним, мы уже писали, о чем договорились путин и лукашенко.

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