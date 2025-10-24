Путин прокомментировал санкции США и отмену встречи с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что запланированная встреча с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, якобы, не отменена, а лишь отложена на другое время. По словам Путина, Трамп после своего заявления не отказался от переговоров полностью, а предложил лишь перенести их.

Он подчеркнул, что именно американский лидер выступил инициатором проведения саммита в венгерской столице. Об этом он сообщил во время разговора с подконтрольными Кремлю СМИ 23 октября.

Диктатор отметил, что подобные встречи нуждаются в тщательной подготовке, ведь спешка может привести к отсутствию конкретных результатов.

Комментируя решение США ввести новый пакет санкций против российского энергетического сектора, Путин признал, что они носят серьезный характер, но, по его словам, существенно не повлияют на экономическую ситуацию в России.

Ранее Дональд Трамп объявил об отмене саммита с Путиным, а Министерство финансов США ввело новые ограничения против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла", обеспечивающих финансирование военной агрессии Кремля.

