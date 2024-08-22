'Редко, но метко': как правильно перевести фразеологизм на украинский

Выражение "редко, да метко" в русском языке означает делать что-то неторопливое и не всегда, но при этом получать значительные результаты. В украинском языке этот фразеологизм имеет свой аналог.

Известный украинский языковед Александр Авраменко призывает украинцев отказаться от использования русских фразеологизмов в пользу украинских аналогов.

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Во время экспресс-урока филолог обратил внимание на распространенные в украинском языке русские высказывания и предложил украинские альтернативы. В частности, Авраменко призвал заменить российский фразеологизм "раз та гаразд" украинскими аналогами "раз и в порядке" или "хоча раз, зате гаразд".

Зачем употреблять известные изречения страны-оккупанта, когда у нас есть свои прекрасные украинские фразеологизмы, которые точно передают смысл, — подчеркнул языковед.

Кроме того, Авраменко раскритиковал распространенное заблуждение в переводе русского фразеологизма "вешать лапшу". По его словам, правильным украинским вариантом является "замилювати очі", а не "вішати лапшу/локшину".

Еще одним примером удачного замещения русского фразеологизма является перевод выражения "лед тронулся" на украинский язык как "крига скресла". По словам Авраменко, этот украинский вариант более точно передает смысл первоначального выражения.

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