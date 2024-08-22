'Редко, но метко': як правильно перекласти фразеологізм українською

Вислів "редко, да метко" в російській мові означає робити щось неквапливо і не завжди, але при цьому отримувати значні результати. В українській мові цей фразеологізм має свій відповідник.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко закликає українців відмовитися від використання російських фразеологізмів на користь українських аналогів.

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Під час свого експрес-уроку філолог звернув увагу на поширені в українській мові російські вислови та запропонував українські альтернативи. Зокрема, Авраменко закликав замінити російський фразеологізм "редко, но метко" українськими аналогами "раз та гаразд" або "хоча раз, зате гаразд".

Нащо вживати відомі вислови країни-окупанта, коли в нас є свої прекрасні українські фразеологізми, які точно передають сенс, – наголосив мовознавець.

Крім того, Авраменко розкритикував поширену помилку в перекладі російського фразеологізму "вешать лапшу". За його словами, правильним українським варіантом є "замилювати очі", а не "вішати лапшу/локшину".

Ще одним прикладом вдалого заміщення російського фразеологізму є переклад виразу "лед тронулся" на українську мову як "крига скресла". За словами Авраменка, цей український варіант точніше передає сенс початкового виразу.

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