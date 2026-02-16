Редкое явление: когда в феврале можно увидеть парад планет в Украине

В конце февраля жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — так называемый парад планет, когда несколько планет выстроятся в одну линию на небе. 28 февраля в одном секторе небосвода одновременно можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Такое выравнивание называют планетарным, и оно происходит тогда, когда с точки зрения наблюдателя с Земли по меньшей мере четыре или пять планет оказываются примерно на одной линии. Подобные явления случаются нечасто, поэтому в этот раз наблюдатели в разных уголках мира смогут увидеть сразу шесть планет.

Все они двигаются вокруг Солнца в почти одной плоскости, называемой эклиптикой. Хотя каждая планета имеет свою скорость вращения и находится на разном расстоянии от Солнца, иногда их расположение состоит так, что с Земли они кажутся выстроенными в ряд. На самом же деле между ними остаются огромные расстояния — от миллионов до миллиардов километров, поэтому эффект исключительно визуален.

По информации NASA, период, когда можно наблюдать такое выравнивание, обычно длится от нескольких недель до более чем месяца, поскольку планеты движутся по небу постепенно. Некоторые астрономы-любители уже могут заметить начало этого явления, однако именно 28 февраля планеты разместятся ближе друг к другу с точки зрения земного наблюдателя.

Читайте также: Лунные затмения и не только: какие небесные сюрпризы готовит сентябрь

Четыре планеты – Меркурий, Венера, Юпитер и Марс – можно будет увидеть невооруженным глазом при благоприятных погодных условиях. Для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобятся бинокль или телескоп, ведь они находятся в более отдаленных частях Солнечной системы. Меркурий иногда сложно разглядеть из-за его низкого расположения над горизонтом.

Лучшее время для наблюдения — примерно через полчаса после захода Солнца. Специалисты советуют смотреть в западную часть неба и выбирать места с минимальным световым загрязнением и ясной погодой. В NASA отмечают, что для наблюдения планеты без оптических приборов она должна подняться как минимум на несколько градусов над горизонтом, а еще лучше – на 10 градусов и выше. У самой поверхности Земли атмосфера значительно рассеивает свет небесных тел, поэтому даже яркие объекты становится трудно увидеть, когда они расположены слишком низко.

Ранее мы говорили, что ученые открыли пятый океан на Земле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!