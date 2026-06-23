Российская армия атаковала Запорожье: повреждены жилые дома, АЗС и СТО, двое раненых (фото)

В Запорожском районе в результате российских обстрелов пострадали два пожилых человека, также зафиксированы повреждения жилой и коммерческой инфраструктуры. Вражеская атака нанесла ущерб частному жилому дому и хозяйственным постройкам.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. Кроме того, повреждения получили станция технического обслуживания и автозаправочная станция.

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В результате удара возникли пожары в жилых домах, однако спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Также, по информации Федорова, за медицинской помощью обратились двое местных жителей — 73-летний мужчина и 73-летняя женщина, получившие ранения в результате атаки.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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