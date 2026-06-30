С Бандерой Украина не вступит в ЕС – министр обороны Польши Косиняк

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что поддержка вступления Украины в Европейский Союз со стороны Варшавы может быть подвергнута сомнению, если Киев не пересмотрит подход к чествованию деятелей ОУН и УПА. "С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз. Никто не будет указывать Польше, как голосовать по поводу принятия любой страны в ЕС", — заявил Косиняк-Камыш в интервью телеканалу.

Об этом сообщает Polsat News. Он подчеркнул, что страны-кандидаты должны отвечать всем требованиям членства, включая вопросы исторической политики и памяти.

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По его мнению, европейская интеграция невозможна без согласования подходов к фигурам и событиям, которые в Польше остаются чувствительными и воспринимаются негативно. Также польский министр предположил, что внутри Украины могут существовать политические силы, не заинтересованные в ускорении процесса вступления страны в ЕС.

Напомним, Мадяр похвастался тем, что убрал из итогового документа саммита ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины.

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