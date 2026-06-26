С чесноком и перцем чили: рецепт малосольных огурцов за 3 часа
Малосольные огурцы — одна из самых простых и одновременно удачных летних закусок. Хрустящая текстура, легкий аромат чеснока и пикантная стричка чили делают их универсальным дополнением как к повседневным блюдам, так и к праздничному столу.
Об этом пишет Shuba. Обычно для малосольных огурцов достаточно соли и зелени, но этот вариант получается более насыщенным и выразительным благодаря сочетанию чеснока, перца чили и ароматных листьев. Такие огурцы особенно хорошо смакуют с мясом на гриле или блюдами из мангала.
Ингредиенты
- огурцы - 1 кг
- чеснок - 4 зубчика
- соль - 25 г
- перец чили - 30 г
- укроп – 40 г
- листья хрена – 1 шт.
- листья вишни – 5 шт.
- черный перец горошком - 5 г
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Приготовление
1. Подготовка огурцов
Огурцы тщательно промыть в прохладной воде. Маленькие можно оставить целыми, большие – нарезать кусочками среднего размера. Предварительное замачивание не требуется.
2. Смешивание ингредиентов
Сложить огурцы в плотный пакет с застежкой или обычный пищевой пакет. Добавить измельченный укроп, чеснок, перец чили и другие ингредиенты.
3. Перемешивание
Выпустить воздух из пакета, плотно закрыть и встряхнуть, чтобы специи равномерно распределились.
4. Настаивание
Оставить огурцы при комнатной температуре или в холодильнике на 2-3 часа. После этого они уже готовы к подаче. Готовые малосольные огурцы получаются хрустящими, ароматными и в меру острыми – идеальный вариант быстрой летней закуски.
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