Самые надежные подержанные автомобили 2025 года – список от британских экспертов

Эксперты британского издания What Car? обнародовали рейтинг надежности подержанных автомобилей по результатам исследования Reliability Survey 2025. В нем приняли участие 32 493 владельца автомобилей возрастом до пяти лет.

В рамках исследования было проанализировано 227 моделей, представленных 30 автомобильными брендами. Лидером среди производителей стала Hyundai, которая получила 97,2%, тогда как Toyota заняла третью позицию с результатом 96,1%.

1. Hyundai i10 (2020–2025)

Hyundai i10 занял первое место среди городских хэтчбеков. Модель отличается компактными габаритами и оснащена бензиновым двигателем объемом 1,0 литра, мощностью 67 лошадиных сил. Средний расход топлива составляет 5,2 л на 100 км, а масса автомобиля — 920 кг. Владельцы отмечают высокую надежность, доступное техническое обслуживание и вместительный салон, как для этого класса, с багажным отделением объемом 252 литра.

2. Hyundai Santa Fe (2018–2024)

Hyundai Santa Fe подтвердил свою надежность в сегменте кроссоверов. Версия с дизельным двигателем объемом 2,2 литра мощностью 197 л.с. демонстрирует расход топлива на уровне 6,4 л/100 км при массе 1780 кг. Согласно результатам опроса, неисправности двигателя, трансмиссии и электроники не зафиксированы, а 82% ремонтов были выполнены в рамках гарантийного обслуживания Hyundai.

Читайте также: Способны проехать более 650 тысяч километров: топ долговечных автомобилей

3. Kia EV3 (2024–2025)

Kia EV3 – это новый электрический кроссовер, который стартовал с максимальным рейтингом в 100%. Он оснащен аккумулятором емкостью 81,4 кВт-ч, который обеспечивает до 560 км пробега на одной зарядке. Электродвигатель мощностью 201 л.с. при массе авто 1790 кг гарантирует динамичную езду. По данным пользователей, проблем с батареей или зарядкой не зафиксировано, что позволяет модели удерживать лидерские позиции среди электрокаров.

4. Toyota GR Yaris (2016–2025)

Toyota GR Yaris демонстрирует, что спортивный автомобиль может сочетать динамику с высокой надежностью. Оснащенный 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 268 л.с., он потребляет всего 7,5 л/100 км при массе 1280 кг. По результатам опроса, 100% владельцев не зафиксировали никаких технических проблем – даже в условиях интенсивной эксплуатации в раллийном режиме.

5. Toyota Aygo X (2021–2025)

Toyota Aygo X занимает пятое место в рейтинге. Автомобиль оснащен 1,0-литровым двигателем мощностью 72 л.с., расход топлива составляет 5,0 л/100 км, а масса – 939 кг. Объем багажного отделения – 231 литр, что является оптимальным для городских условий. Владельцы отмечают экономичность модели и полное отсутствие технических неисправностей в течение двух лет эксплуатации.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !