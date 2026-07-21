Сделает завтрак невероятным: рецепт вишен в шоколаде с ромом на зиму

Вишня, шоколад и ром – сочетание, напоминающее вкус знаменитых конфет "Пьяная вишня". Такой десерт станет отличным дополнением к бисквитам, тостам, блинам или оладьям. Заготовка имеет насыщенный вкус, нежную текстуру и хорошо сохраняется в течение нескольких месяцев.

Простым рецептом поделилась кулинарная блоггерша Виктория Попин. Для десерта понадобится только мякоть вишен, поэтому ягоды следует предварительно очистить от косточек.

Вишни варят поменьше, чем для классического джема. Благодаря этому масса остается более жидкой, а нужную густоту она приобретет после добавления шоколада. Для насыщенного вкуса следует использовать качественный черный шоколад с содержанием какао не менее 60%.

Банки и крышки необходимо предварительно простерилизовать. Удобнее всего использовать емкости объемом около 300 мл. Готовая консервация рекомендуется хранить в прохладном месте до четырех месяцев. После вскрытия банка нужно держать в холодильнике.

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Ингредиенты

вишня (без косточек) – 1 кг;

сахар - 300 г;

черный шоколад – 100 г;

темный ром – 50 мл.

Способ приготовления

Вишни тщательно помойте, обсушите и удалите косточки. Для рецепта требуется 1 кг очищенных ягод. Уложите вишни в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. После закипания варите 20–25 минут, периодически снимая пену. Снимите кастрюлю с плиты, влейте ром и добавьте поломанный на кусочки шоколад. Хорошо перемешайте, пока шоколад полностью не растает и масса не станет однородной. Горячий десерт разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками, переверните дном вверх и оставьте до полного охлаждения.

Готовые вишни в шоколаде с ромом прекрасно подходят как самостоятельный десерт или как сладкое дополнение к домашней выпечке и завтракам.

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