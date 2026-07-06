Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 6 июля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в этот период испытывает головные боли, усталость, сонливость или повышенный уровень стресса. Уровень активности определяют по планетарному К-индексу, который оценивается по шкале от 0 до 9.

В понедельник ожидается понижение активности к К-индексу 4. Такой показатель соответствует буре средней интенсивности (желтый уровень). Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует учитывать, что прогнозы могут изменяться. Специалисты обновляют информацию о солнечной активности каждые три часа, поэтому актуальные показатели следует регулярно проверять.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек и выбросов на Солнце, во время которых в космос попадает большое количество заряженных частиц — преимущественно протонов и электронов. Достигнув магнитосферы Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения, которые и называют магнитными бурями.

Интенсивность таких явлений определяют по К-индексу. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно остаются незаметными для большинства людей. Если индекс достигает 5 и более, то буря классифицируется как сильная. Она может влиять не только на самочувствие, но и на работу спутниковой связи, навигационных систем, радиочастот и телекоммуникационного оборудования. Во время мощных бурь с К-индексом 7–8 в некоторых регионах мира можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури могут оказывать влияние на организм

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головные боли, слабость, перепады настроения, усталость, сонливость или колебания артериального давления. Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно облегчить отдельные симптомы в соответствии с рекомендациями врача.

Как поддержать организм

Во время магнитных бурь специалисты советуют соблюдать привычный режим сна, сбалансированно питаться и пить достаточно воды. Желательно временно ограничить употребление алкоголя, жирной, острой и слишком соленой пищи, а также не злоупотреблять кофе.

Полезны будут прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и отдых. Также следует избегать стрессовых ситуаций и чрезмерной эмоциональной нагрузки. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием и иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться после насыщенного дня.

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