Сообщения уже могли получить: ученые рассказали, когда инопланетяне могут ответить на Землю

Ученые полагают, что инопланетяне могли получить сигнал с Земли. Однако ответа можно ожидать только через 27 лет.

Как сообщает The Daily Star, Сеть глубокого космоса NASA (известная как DSN), считает, что инопланетяне могли получить одно из сообщений, отправленное с Земли. DSN — это глобальная сеть тарелок, которая передает радиосигналы в отдаленные части Солнечной системы, пытаясь вызвать ответ от разумной инопланетной жизни.

Согласно подсчетам ученых, сигнал, посланный на космический зонд Pioneer 10, запущенный в 1972 году, в настоящее время находится в 12 миллиардах миль от Земли, уже достиг мертвой звезды, известной как белый карлик (находится в 27 световых годах от Земли).

Эксперты считают, что обратное сообщение от любой инопланетной жизни вблизи этой мертвой звезды не достигнет Земли, по крайней мере, до 2029 года.

Издание отмечает, что сигналы были отправлены в "Вояджер-2", запущенный в 1977 году, а теперь также на расстоянии более 12 миллиардов миль, в 1980 и 1983 годах и достигли двух отдаленных звезд в 2007 году. Но специальные ловители сигналов из космоса не ожидают от них никаких "инопланетных ответов" по крайней мере до начала 2030-х годов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Publications of Astronomical Society of Pacific https://iopscience.iop.org/journal/1538-3873, исследователи составили список звезд, которые встретят сигналы Земли в течение следующего столетия. Однако даже если ET пришлет ответ, ученые могут его пропустить.

Не принимавшая участия в исследовании американская астроном Мэйси Хьюстон сказала: "Если ответ будет послан, наша способность выявить его будет зависеть от многих факторов — как долго или часто мы наблюдаем за звездой на ответ, и как долго или часто обратный сигнал передается ".

Радиоастроном Жан-Люк Марго из Калифорнийского университета (США) прокомментировал возможность получить ответ от инопланетян так: "Наши слабые передачи сигналов вряд ли позволят инопланетянам обрести человечество".

Он добавил, что радиопередачи Земли достигли лишь одной миллионной доли объема Млечного Пути.

"Вероятность того, что в этом крошечном пузыре живет другая цивилизация, чрезвычайно мала, если в Млечном Пути нет миллионов цивилизаций", — добавил он.

Напомним, Управление директора национальной разведки Пентагона (ODNI) после многомесячной задержки опубликовало незасекреченный годовой отчет об НЛО.

