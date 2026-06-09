Точно будут служить долго: названы топ качественных подержанных автомобилей

Современные автомобили стали более выносливыми, чем транспортные средства несколько десятилетий назад. Если в 1970-х годах средний срок эксплуатации легковушки составлял менее шести лет, а пробег до списания редко превышал 160 тыс. км, то сегодня ситуация существенно изменилась. При надлежащем обслуживании многие машины без проблем проходят сотни тысяч километров, хотя лишь примерно 1% авто способны приблизиться к отметке в 400 тыс. км и более.

Об этом сообщает GOBankingRates.

Японские модели: лидеры долговечности

Наиболее надежными в сегменте б/у автомобилей традиционно считаются японские бренды.

Безоговорочным лидером стал полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia, ресурс которого оценивают примерно в 477 тыс. км. Эта модель отличается высоким запасом прочности и способностью выдерживать интенсивную эксплуатацию.

Вторую позицию занимает легендарный Toyota Land Cruiser со средним потенциалом около 451 тыс. км. Даже автомобили с большим пробегом остаются востребованными благодаря своей конструктивной надежности.

Среди пикапов особенно выделяется Toyota Tundra, которая может проходить более 412 тыс. км. Она стабильно выдерживает тяжелые нагрузки, сохраняя ресурс основных агрегатов в течение многих лет.

В сегменте гибридов лидирует Toyota Prius, ресурс которого превышает 400 тыс. км. Модель известна надежной гибридной системой и высокими оценками удовлетворенности владельцев.

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Американские большие SUV

Среди американских моделей самые лучшие показатели демонстрируют крупногабаритные внедорожники.

Chevrolet Suburban способен преодолевать более 420 тыс. км, оставаясь одним из самых выносливых семейных авто в своем классе.

Его "родственник" Chevrolet Tahoe также превышает отметку в 400 тыс. км и известен способностью выдерживать длительную интенсивную эксплуатацию.

Замыкает данную группу GMC Yukon XL с ресурсом около 406 тыс. км. Несмотря на незначительные проблемы с электроникой или кузовными элементами, силовая установка обычно остается стабильной на протяжении всего срока службы.

Надежные альтернативы среди других сегментов

Пикап Honda Ridgeline может без серьезных проблем пройти до 400 тыс. км при регулярном обслуживании. Он сочетает практичность грузовика с комфортом легковушки.

Седан Toyota Avalon, производство которого завершилось в 2022 году, сохраняет высокую популярность на вторичном рынке благодаря ресурсу около 395 тыс. км.

Завершает десятку Toyota Highlander Hybrid, потенциал которой оценивается в 394 тыс. км. Этот трехрядный кроссовер отличается надежностью и умеренными затратами на обслуживание, что делает его практичным выбором для семейного использования.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

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