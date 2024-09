Ученые обнаружили неожиданные последствия предательства в отношениях

Новые научные исследования показывают, что измена партнера может причинить не только эмоциональную боль, но и негативно повлиять на физическое здоровье человека. Как выяснили исследователи, пережившие измену могут быть более склонны к развитию хронических проблем со здоровьем, даже после начала новых отношений.

Согласно исследованию, проведенному докторами Юнисией Хой и Винсентом О из Сингапурского университета социальных наук, люди, которые сталкивались с неверностью, чаще сообщают о хронических заболеваниях, таких как мигрени, расстройства сна и проблемы с легкими.

Эти выводы базируются на данных более 2500 участников по исследованию Midlife Development in the United States (MIDUS), собранных в две волны с интервалом в девять лет. Исследование опубликовано в Journal of Social and Personal Relationships.

Интересно, что наличие крепкой сети поддержки от родственников и друзей не сбавляло влияние измены на здоровье. По словам исследователей, даже переход к новым, более здоровым отношениям не изменял уровень хронических заболеваний у прошедших через измену.

Исследователи предполагают, что эмоциональный стресс, вызванный неверностью, может оказать прямое влияние на физическое здоровье. Однако остается много вопросов относительно того, как именно измена влияет на организм, и какие другие факторы могут влиять на эти процессы. Авторы признают, что эта тема нуждается в дальнейших исследованиях.

Хотя результаты показали, что связь между изменой и проблемами со здоровьем относительно мала, эффекты все же могут быть длительными. Это исследование открывает новые возможности для понимания последствий измены и указывает на важность эмоционального благополучия в сохранении физического здоровья.

