Украинским пенсионерам выплатят надбавки в сентябре: кто и сколько получит

С 1 сентября в Украине часть пенсионеров получит повышенные выплаты. В то же время отдельным категориям придется пройти обязательную идентификацию.

По данным ПФУ, по состоянию на 19 августа уже профинансированы выплаты, превышающие 50 млрд грн. В сентябре и далее будет действовать программа доплат для пенсионеров, которые получают менее 10 340,35 грн, пишет издание "На Пенсии".

В 2025 году предусмотрены следующие размеры доплат:

граждане в возрасте 70-74 лет будут получать по 300 грн;

лица от 75 до 79 лет – по 456 грн;пенсионеры от 80 лет и старше – по 570 грн.

При этом подавать дополнительные заявления не нужно – средства автоматически начисляются вместе с основной пенсией.

Также одинокие пенсионеры от 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, имеют право на дополнительную материальную помощь.

Для ее оформления необходимо подать:

справку о составе семьи;заключение медицинской комиссии;

заявление в Пенсионный фонд;

документальное подтверждение отсутствия трудоспособных родственников.

Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию

Пенсионеры, которые находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны подтвердить свою личность до 31 декабря 2025 года.

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

через официальный веб-портал Пенсионного фонда;

в формате видеосвязи;

с помощью Дія.Підпису.

Кроме того, жителям оккупированных территорий необходимо предоставить подтверждение, что они не получают пенсию от РФ.

